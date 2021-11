Black Friday Nike : Air Max, Jordan, Air Force 1… profitez des belles remises !

Alors que la date du Black Friday se rapproche vite, il est important de commencer à préparer l’évènement ! Sur le site de Nike, il y a déjà un grand nombre d’offres disponibles, découvrez-les !

Dans quelques jours, le Black Friday va débuter. C’est plus précisément le 26 novembre prochain que les festivités vont être lancées. La plupart des marques ont proposé des offres exclusives dès le lundi 22 novembre. Les offres devraient se prolonger jusqu’au lundi 29 novembre, à l’occasion du Cyber Monday. Nike devrait ainsi prendre part aux festivités du Black Friday, mais en attendant, plusieurs offres intéressantes sont déjà disponibles notamment en ligne !

Les meilleures offres Nike pour le Black Friday :

Bon plan Nike Profitez des offres Nike ! Le Black Friday a déjà démarré sur le site Nike alors profitez-en ! J'en profite

Nike : devenez membre gratuitement et profitez de nombreux avantages

Commander sur Nike c’est assez simple, mais profiter de l’accès membre Nike c’est encore mieux ! Pour cela, il suffit de s’inscrire gratuitement , soit en ligne ou bien en téléchargeant n’importe quelle application Nike. Une fois inscrit, vous pourrez trouver de l’inspiration, partager avec la communauté et surtout accéder à des produits Nike exclusifs. Les membres Nike profitent de nombreux avantages parmi lesquels : la livraison gratuite. Pour bénéficier de la livraison automatiquement de la livraison standard gratuite, il suffit de se connecter au moment de passer commande ! Autre avantage en étant membre Nike, l’accès à une boutique réservée aux membres. Dans cette dernière, vous retrouverez une collection unique de chaussures et d’équipements Nike, disponible uniquement pour les Membres Nike. Enfin, en étant membre Nike, vous profitez également d’offres spéciales et de promotions exceptionnelles, réservées aux membres Nike afin de les remercier et célébrer les grandes occasions.

Black Friday Nike : 10% pour les étudiants toute l’année

Nike propose plusieurs promotions chaque année, mais les étudiants peuvent profiter de remises permanentes ! En effet, toute l’année, les étudiants bénéficient de 10% de réduction sur leurs commandes, pour un panier d’une valeur maximale de 500 euros. Pour en profiter, c’est très simple. Il suffit de s’inscrire sur UNIDAYS et ensuite confirmer son statut étudiant. La remise de 10% de fonctionne pas pour l’achat de carte cadeaux Nike et de produits NikeLab. L’offre ne peut pas non plus être utilisée sur Nike.com/launch. Cette remise de 10% est uniquement valable en ligne et ne peut fonctionner dans l’un des magasins Nike.

Tout savoir sur le Black Friday chez Nike

À l’occasion du Black Friday, mais aussi du Cyber Monday, Nike propose plusieurs offres. Au mois de novembre, il est ainsi conseillé aux fans de la marque et aux membres de Nike de surveiller aussi bien le site web que la Nike App. Au moment du lancement du Black Friday, les membres Nike seront les premiers informés. Ainsi, pour profiter d’un accès en avant-première il est intéressant de devenir gratuitement membre Nike. Pour le Black Friday, les offres sont diverses et variées et surtout pour tous : femme, enfant, homme ! Les offres exceptionnelles s’appliquent aussi bien sur les chaussures que les vêtements. Vous retrouverez ainsi aussi bien des shorts, que des survêtements, des accessoires ou encore des chaussures de running ou de football en promotion. À noter, certains magasins Nike proposeront également des remises. Nike fait partie des marques qui vont proposer des offres non pas que le vendredi 26 novembre, date du Black Friday, mais durant toute une semaine à l’occasion de la Cyber Week Nike. Enfin, pour trouver plus rapidement les produits que vous cherchez, il est conseillé de se rendre directement sur les pages Black Friday dédiés aux hommes, aux femmes et aux enfants.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.