Black Friday Nike : profitez d’un code promo exclusif pendant une durée limitée !

Le Black Friday arrive lui aussi chez Nike, alors, c’est le moment de se laisser tenter et de profiter des offres en cours et à un code promo exclusif.

Si vous attendiez impatiemment le Black Friday pour vous faire plaisir sur le célèbre site sportswear, c’est le moment ou jamais car Nike propose désormais un code promo exclusif qui est le code promo GAME21. Dès aujourd’hui, des offres promotionnelles sont disponibles sur le site Nike, alors, allez y faire un tour pour ne rien manquer. Vous pouvez ainsi obtenir 25% de remise sur tout le site. Vous aurez toutes les promotions sous les yeux pour faire des économies et acheter les habits, chaussures ou accessoires de sport qui serviront votre style ou vos entraînements. Une page est d’ailleurs dédiée à l’événement Black Friday Nike. Vous y retrouverez les offres du moment sur les articles les plus populaires de la marque. Survêtements, leggings, joggings, chaussures et baskets, mais aussi shorts et pantalons sont mis en avant lors de ces promotions exceptionnelles.

Le top des offres Nike :

Nike : quelles sont les offres Black Friday ?

Le Black Friday a commencé chez Nike ! Et ce qui est sûr, c’est que de nombreux produits Nike sont concernés par les promotions. L’année dernière, la marque avait proposé plusieurs codes promo dont un pour obtenir des remises en plus des promotions sur les articles. Un autre code quant à lui donnait droit à des remises sur absolument tout le site. Et Nike réitère ces promotions avec un code promo exclusif ! Ce qui est sûr, c’est que Nike participe donc bien à l’événement et gâte ses fidèles clients une fois encore. Alors, restez connecté et consultez régulièrement les pages du site pour ne pas laisser passer une seule promotion. Peut-être que l’article que vous convoitez tant sera enfin l’heureux bénéficiaire d’une remise dont vous pourrez profiter. Les promotions mises en place par l’enseigne peuvent atteindre 20%, 25% voire 40% ou plus alors, ne ratez pas le Black Friday Nike cette année encore.

Nike : on parle sûrement d'une CyberWeek !

Nike a donc commencé les réductions du Black Friday un peu plus tôt cette année. Ainsi, vous pouvez en profiter dès maintenant avec de nombreuses promotions déjà disponibles. On parle carrément d’une CyberWeek. Plutôt que de limiter les promotions à un seul jour comme chez certains commerçants ou à un week-end, Nike vous propose de prolonger la période de réductions. Les offres se feront sûrement en ligne, voire même peut-être uniquement en ligne. Dans tous les cas restez à l’affût pour ne rien manquer. Vous pouvez d’ores et déjà commencer à repérer vos produits chouchous pour ne pas perdre de temps lorsque l’heure du Black Friday aura sonné chez Nike.

Black Friday : devenez membre Nike pour en profiter à 100%

Nike aime récompenser la fidélité de ses clients et notamment celle de ses membres. Alors, pour profiter au maximum des offres du Black Friday Nike, mieux vaut devenir membre, car il n’est pas rare que des promotions soient réservées exclusivement aux membres. Profitez-en, l’inscription est entièrement gratuite. Vous aurez de nombreux avantages comme la livraison standard gratuite, l’accès à des produits exclusifs Nike mais aussi, des offres spéciales pour les membres. Pour faire le plein de bonnes affaires et de promotions pendant le Black Friday sur le site ou l’application, n’hésitez pas et créez gratuitement votre espace membre. Vous ne le regretterez pas.

Jordan : la marque phare à shopper pendant le Black Friday Nike !

Si vous ne savez pas vers quelle marque vous tourner pour vos achats chez Nike pendant le Black Friday, aucun problème. Il existe des modèles indémodables qui raviront petits et grands. La marque Jordan fait partie de ces figures de proue du sport. Les modèles développés par cette marque comme les Air Jordan, ces baskets aérodynamiques, légères et confortables qui vous propulsent plus qu’elles ne vous portent font partie de ces produits historiques qui sont restés dans les mémoires. Inspirées par Michael Jordan qui avait décidé de casser les codes du Basket en portant des chaussures uniques, ces chaussures se déclinent aujourd’hui en de multiples textures et coloris, parfois même en édition limitée. Le Black Friday Nike est l’occasion de redécouvrir ces baskets mythiques mais aussi de craquer pour le reste de la collection Jordan. Vous pourrez ainsi trouver des sweats à capuches, des pantalons ou des doudounes assorties. La marque Jordan développe aussi bien des produits pour les filles que pour les garçons. L’événement qui arrive vous permettra de saisir les plus beaux modèles à prix réduit. Aucun risque de manquer de style avec cette marque inimitable qui ne se démode jamais. Affichez votre style unique avec fierté grâce à la marque Jordan.

Nike : 3 nouveaux modèles à (re)découvrir pour l'occasion !

Voici 3 modèles à ne pas oublier lors du Black Friday Nike. Les chaussures Nike Air Max Pre-Day couleur violette sont un indispensable de toute garde-robe féminine. Découvrez ou redécouvrez ces chaussures qui vous offriront un amorti agréable pour toutes vos sorties running tout en vous faisant profiter d’un look dynamique soigné. Adoptez-les pendant le Black Friday et économisez dès maintenant.

Les Nike Air Max Pre-Day au prix de 129,99 euros chez Nike

On ne pouvait pas parler du Black Friday Nike sans parler des Nike Air Force 1 pour hommes. Les célèbres baskets blanches au look résolument moderne n’ont pas fini de ravir anciennes et nouvelles générations. Toujours aussi tendances, les Air Force 1 popularisées dans les années 90 et inspirées du basket-ball n’ont pas fini de plaire. Véritable emblème, leur cuir doux blanc vous offre un confort absolu pour un look toujours aussi élégant quelle que soit votre activité du jour.

Les Nike Air Force 1 pour hommes au prix de 119,99 euros chez Nike

Mais les Nike Air Force 1’07 ont aussi leur version chez les femmes. Leur blancheur immaculée est toujours aussi séduisante et apporte une touche de finesse et de raffinement à toutes vos tenues y compris aux plus simples. Indémodables et toujours aussi confortables, offrez-vous la légèreté de ces chaussures tout confort pendant le Black Friday Nike. Les renforts en cuir assurent une grande longévité à ces baskets revisitées qui ont tout pour plaire.

Les Nike Air Force 1’07 femmes au prix de 109,99 euros chez Nike

