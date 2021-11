Black Friday Nike : alerte code promo sur le site officiel !

Le Black Friday n’est pas encore terminé ! Il vous reste quelques jours pour profiter d’offres exceptionnelles, notamment sur la marque Nike. Baskets, vêtements ou encore accessoires, découvrez les offres à saisir rapidement !

Le Black Friday est le moment de l’année pour profiter d’offres exceptionnelles. Que vous souhaitiez vous faire plaisir sans vous ruiner ou préparer en avance les cadeaux de Noël, il est certain que vous trouverez votre bonheur. Les offres sont déjà nombreuses sur une large sélection de catégories, parmi : high-tech, électroménager, décoration, mode … Peu importe vos envies vous allez trouver une offre qui vous plaît ! La marque au Swoosh, à savoir Nike, participe comme chaque année au Black Friday. Et en ce moment, vous pouvez utiliser un code promo qui vous permet d’obtenir 25% sur tout le site ! Découvrez ci-dessous les offres à ne pas louper !

-25% sur TOUT grâce au code promo GAME21

Les meilleures offres Nike pour le Black Friday :

Devenez membre Nike et profitez d’avantages exclusifs

Pour profiter du meilleur de Nike, il est possible de devenir membre Nike. Ainsi, vous rejoignez une communauté planétaire, avec de nombreux avantages. L'Accès Membre Nike vous permet de trouver l'inspiration, de partager avec la communauté et d'accéder à des produits Nike exclusifs. C'est le meilleur moyen d'accéder à tout l'univers Nike, de manière simple, rapide et gratuite. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou en téléchargeant n'importe quelle application Nike. En devenant gratuitement membre Nike, vous pourrez notamment accéder à des produits réservés aux membres. Les modèles les plus récents sont accessibles en exclusivité et en avant-première dans la boutique réservée aux Membres, comme les Nike Air Force 1 High Utility 2.0. Avec Nike By You, vous aurez la possibilité de personnaliser vos sneakers avec des couleurs et matières uniques. Enfin, tout au long de l’année des offres spéciales et des promotions vous attendent. Pour finir sur les avantages, vous profitez également de la livraison standard gratuite. Devenir membre Nike se fait très rapidement, en trois clics seulement. Il suffit de fournir une adresse mail, un mot de passe, un nom, un prénom, votre date de naissance, le pays dans lequel vous vivez, votre sexe et c’est terminé ! Vous pourrez accéder aux différentes applications Nike : Nike App, Nike Run Club, Nike Training Club, SNKRS APP

Nike By You : Personnalisez vos chaussures à votre image

Avoir des chaussures Nike c’est bien, avoir des chaussures uniques et personnalisées c’est encore mieux. Si vous débordez de créativité et souhaitez afficher cette dernière sur vos chaussures, le service Nike By You devrait vous plaire ! Nike By You permet de personnaliser entièrement une chaussure Nike, assortie au style de vos proches ou du vôtre. Pour accéder à Nike By You, il faut obligatoirement être membre Nike. Pour les fans de foot par exemple, vous pouvez créer une paire de chaussures aux couleurs d’une équipe. Vous pouvez également ajouter un message ou un motif sur les chaussures. Il suffit de choisir un modèle et laisser place à votre imagination ! Vous pourrez par exemple personnaliser une paire de Nike Air Max 90, une paire de Phantom GT Academy ou encore une paire de Nike Air Force 1 Low Cozi. Une fois votre modèle choisi, vous pouvez personnaliser les chaussures. En fonction des modèles, vous pourrez modifier la couleur de l'empeigne, l’empiècement arrière/bande, l’oeillet, la languette arrière, la tige, le swoosh, les lacets, la semelle intermédiaire, la semelle extérieur, le logo de la languette ou encore ajouter du texte personnalisé sur l’étiquette de la languette. À noter que, sur les modèles personnalisés, Nike ne garantit pas une livraison durant la période des Fêtes. Il est ainsi précisé au moment de passer commande que le produit personnalisé devrait être livré sous 5 semaines maximum.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.