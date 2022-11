Black Friday Nike : pourquoi en profiter en ce moment (et avant qu'il ne soit trop tard)

Bonne nouvelle, Nike, la célèbre marque de sport, participe au Black Friday et vous propose plein de bons plans.

Vous pourrez retrouver des réductions sur tous ses articles, que ce soit les chaussures, les vêtements, l’équipement de sport ou les accessoires. Et cela concerne aussi bien les hommes que les femmes ou les enfants.

Si vous avez besoin de refaire votre garde-robe sportive ou que vous vous lancez dans une nouvelle activité, vous trouverez ce que vous voulez. Et avec le Black Friday, vous allez pouvoir réaliser des économies en vous faisant plaisir ou pour faire plaisir. Si vous avez envie de chausser une paire de Nike Air Force ou Jordan, que vous avez besoin d’un tee-shirt pour la salle de sport, c’est le moment ou jamais. De plus, le Black Friday n’est pas le seul moyen de faire des économies chez Nike. Les membres bénéficient en plus d’un petit cadeau.

Car il y a un code promo exclusif en ce moment !

Les membres Nike sont à la fête avec une belle promotion de 25 % qui leur est entièrement dédiée. Pour cela, il suffit de se connecter sur la Nike App, que vous pourrez télécharger via le QR code sur le site. Et voilà, à vous les 25 % de réduction sur vos produits préférés (hors produits en promotion. Des exclusions peuvent s’appliquer). Vous allez pouvoir acquérir vos chaussures préférées ou votre sac de sport pour tout transporter à prix tout doux. Mais ce n’est pas tout. En devenant membre de Nike, vous allez bénéficier de promotions et d’offres exclusives toute l’année ainsi que de la livraison gratuite. Vous rejoindrez également une communauté de passionnés qui s’entraident. Vous aurez accès à toute l’actualité, à des entraînements et bien d’autres encore. De plus, la période d’essai est prolongée et les retours seront facilités si votre article ne vous convient pas. Cerise sur le gâteau, devenir membre chez Nike, c’est gratuit.

Cliquez ici pour profiter des offres Nike pour le Black Friday sur le site officiel

Profitez des promotions Nike pour vos cadeaux de Noël !

Les promotions de fin d’année, comme le Black Friday, sont toujours l’occasion de faire de belles économies sur vos cadeaux. Grâce à elles, vous allez pouvoir acheter plus et gâter toute votre famille. Si vous connaissez des amateurs de sports, il est conseillé d’être sur le site dès l’ouverture du Black Friday pour vite trouver les produits avec les meilleures promotions. Vous pouvez également profiter des promotions “classiques” qui sont récurrentes chez Nike. Vous trouverez également de tout, pour tous les styles et toutes les envies. Nike n’est pas seulement destiné aux personnes qui font du sport. Les fans de la marque ont eux aussi droit à des articles iconiques, comme les chaussures Jordan. Grâce aux réductions, vous pourrez aussi les combler. Avec tout ça, vous aurez de quoi faire de jolis cadeaux pour Noël sans vous ruiner. Vous allez vous faire plaisir à coup sûr, et vous faire plaisir en même temps.

Profitez des nombreux produits disponibles durant le Black Friday Nike !

Durant le Black Friday, vous pourrez voir de nombreux articles avec de jolies remises, dont des produits mythiques. Par exemple, avec les chaussures, les Air Max plus pour homme ou pour enfant, les Air Jordans et bien d’autres. Vous trouverez également des sweats, des tee-shirts et des pantalons, ainsi que des accessoires (gourdes, bonnet, sac). Là encore, que ce soit pour homme, pour femme ou pour enfant, il y en a pour tout le monde. Mais attention, il va falloir vous dépêcher. En effet, il est possible que certains produits ne soient plus disponibles en décembre. Si vous cherchez un article spécifique, pour vous ou pour offrir, vous devez profiter du Black Friday chez Nike afin de ne pas prendre le risque de le voir disparaître.

Pour être certain de ne rien rater, commencez à repérer vos articles, mettez-les dans votre panier et soyez présent dès le début du Black Friday Nike (à minuit sur le site). Vous n’aurez plus qu’à vérifier la promotion, à acheter et l’affaire est dans le sac.

