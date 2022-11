Black Friday : Nike propose un code exclusif pour les membres (inscription gratuite)

Sans surprise, Nike participe au Black Friday et affiche des milliers de produits à prix mini. Si vous n’êtes pas encore membre Nike, c’est le moment de vous inscrire gratuitement pour profiter d’un code promo exceptionnel !

Du 21 novembre 2022 9 heures au 24 novembre 2022 9 heures, Nike propose un avantage exclusif à ses membres. Ces derniers pourront grâce au code promotionnel WIN22, bénéficier de 25% de remise sur le site. Cette offre ne s’applique pas sur les produits déjà remisés, mais vous permet par exemple de commander les dernières nouveautés Nike, tout en réalisant des économies.

Nike propose des sneakers iconiques comme les Jordan, les Air Max, les Nike Dunk ou encore les Nike React. Sur le site de la marque au Swoosh, vous pouvez également faire personnaliser des produits, comme les sneakers ou encore un maillot de football.

25% de remise pour les membres Nike !

L’offre de 25% de remise proposée par Nike arrive à quelques jours du Black Friday. C’est l’occasion parfaite pour faire de bonnes affaires avant l’heure ! Si vous n’êtes pas encore membre Nike, sachez que l’inscription est gratuite et prend seulement quelques secondes. Dès lors que vous êtes inscrit, vous profitez de la livraison standard gratuite. Tout au long de l’année, vous avez accès à une boutique réservée aux membres, avec une collection unique de chaussures et de vêtements. Vous profitez également d’offres spéciales et de promotions, comme c’est actuellement le cas avec le code WIN22. Enfin, vous avez accès aux différentes applications Nike, comme Nike APP, Nike RUN CLUB, Nike Training Club ou encore la SNKRS APP. Si vous souhaitez profiter d’une remise de 25% grâce au code WIN22, devenez dès maintenant et gratuitement membre Nike !

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.