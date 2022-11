Bon plan Maillot Equipe de France : 25% de remise grâce à ce code promo Nike Limité

Pour la Coupe du Monde, vibrez et soutenez votre équipe avec ce maillot Stadium Domicile. Nike propose à ses membres une promotion sur ce tee-shirt que vous allez porter pendant toute la durée de la Coupe.

Les fans de foot ne sauraient se passer du maillot FFF Stadium Domicile. Pour la coupe du monde, Nike vous propose ce maillot à la coupe standard, parfait pour un look décontracté. N’ayez plus peur de transpirer sous le coup de l’émotion pendant les matchs. Avec la technologie Nike Dri-FIT, le maillot évacue la transpiration en lui donnant un pouvoir d’évaporation plus rapide.

Offre sur le maillot FFF Profitez de l'offre ! Le maillot FFF profite d'une offre éblouissante pour le Black Friday ! J'en profite !

Vous serez toujours au sec et allez bénéficier d’un grand confort. Composé de polyester recyclé, il se lave en machine et sèche en un clin d'œil. Vous pourrez le porter tous les jours, il sera toujours propre !

Le maillot FFF stadium est un replica de la tenue que les joueurs pro portent sur le terrain. Vous pouvez même le personnaliser avec le numéro de votre joueur préféré si vous le souhaitez ! Vous l’aurez compris, c’est un indispensable pour les mordus de foot, qui doivent absolument le posséder pour cette Coupe du Monde. Et ça tombe bien, car Nike a une surprise pour ses membres.

Vous allez vibrer pour la Coupe du Monde avec le maillot FFF Stadium

Pour la coupe du monde, Nike se plie en quatre pour ses plus fidèles membres. La marque propose en effet une réduction de 25 % sur vos achats. Pour l’utiliser, c’est très simple. Il suffit d’appliquer le code “GOBIG22” lors du paiement. Et voilà. Vous allez pouvoir acheter votre maillot et profiter de tous les matchs en supportant votre équipe. Attention cependant, cette offre est limitée dans la durée. Vous aurez jusqu’au 29 novembre 9 heures pour vous le procurer à un prix réduit. Après, il sera trop tard. Et si vous n’êtes pas encore membre Nike, c’est le moment ou jamais. Vous pourrez bénéficier de nombreux avantages, comme de la livraison et les retours gratuits, une période d’essai prolongée et bien d’autres encore. En effet, en rejoignant Nike, vous rejoignez aussi une communauté de passionnés avec qui vous pourrez vous motiver, vous entraider et échanger des conseils. Vous pourrez aussi profiter des entraînements proposés par les coachs Nike et améliorer vos performances. N’hésitez plus !

Cliquez ici pour profiter de l’offre sur le maillot FFF Stadium chez Nike

