Bon plan Nike : ce code promo est limité mais hyper efficace

Pour une durée limitée, Nike propose un code promotionnel exceptionnel à ses membres, leur permettant de bénéficier de 25% de remise sur leurs achats. Découvrez comment en profiter.

Jusqu’au 14 novembre prochain, avec le code promotionnel NIKE25, les membres Nike profitent d’une remise de 25% sur leur achat, à partir de deux articles achetés. Pour en profiter, il suffit de faire votre shopping sur le site Nike.com ou l’application et d’entrer le code promotionnel NIKE25 au moment du paiement.

À noter, cette offre n’est pas valable sur les produits déjà affichés en promotion, mais peut être utilisée pour plusieurs achats et est valable pour une commande d’une valeur totale de maximum 1000 euros.

Pour profiter de l’offre promotionnelle Nike, il faut obligatoirement être membre Nike. Si vous ne l’êtes pas encore, l’inscription prend quelques secondes seulement et est gratuite. Grâce à ce programme de fidélité, vous profitez de la livraison gratuite, d’un accès à une boutique réservée aux membres Nike, avec une collection unique de chaussures et d’équipements, d’offres et promotions spéciales tout au long de l’année, et d’un accès aux différentes applications de la marque au Swoosh. Parmi les produits à acheter sur Nike, les sneakers sont très populaires. On peut par exemple citer les Nike Air Zoom Pegasus 39, ou les Nike Revolution 6 fabriquées à partir de matières durables, les chaussures Jordan sont également très populaires. Avec la Coupe du Monde qui approche, vous pouvez également commander les maillots de vos équipes favorites, pour soutenir ces dernières. Et comme l’hiver s’installe, c’est le moment parfait pour craquer pour un hoodie Nike ou un survêtement. Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter du code promotionnel NIKE25.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.