Bon plan Nike : ce code promo est utilisable à une seule condition (site officiel)

Besoin de refaire votre garde-robe pour vos sessions de sport ? Alors, courez sur le site de Nike pour profiter des nombreuses promotions que la marque propose. Mieux encore, si vous êtes membre Nike, vous pourrez bénéficier d’autres réductions, rien que pour vous.

En ce moment, Nike fait plaisir à tous les sportifs et aux fans de la marque en proposant des promotions sur des milliers d’articles. Avec des réductions pouvant aller jusqu’à -50 %, vous trouverez forcément votre bonheur. Il y en a pour tous les goûts. Nike est l’une des plus célèbres marques de vêtements et d’équipement sportifs. Grâce à la qualité de ses articles, elle plaît aussi bien aux sportifs accomplis qu’aux amateurs souhaitant un équipement fiable et des vêtements durables.

Offre Nike Profitez de l'offre limitée Craquez pour les offres Nike en profitant de l'offre -25% ! J'en profite

Hommes, femmes et enfants trouveront de quoi s’équiper. Par exemple, vous pourrez voir les baskets Nike Wearallday à -40 %, la brassière Nike Swoosh à -29 % ou encore le sweat Jordan Essentials à 32,47 euros au lieu de 64,99 euros. Nike propose aussi des promotions sur les accessoires ou les équipements sportifs. C’est parfait pour commencer une activité ou renouveler votre matériel. Dépêchez-vous, car l’offre est limitée dans le temps. Il n’y en aura pas pour tout le monde !

Profitez des nombreuses promotions sur les articles Nike !

En plus de ces promotions, Nike offre à ses membres une super réduction de 25 % à partir de deux articles achetés (non cumulable avec les promotions). Pour en profiter, c’est très simple. Rendez vous sur le site de la marque, sélectionnez vos produits puis allez sur votre panier. Au moment de payer, appliquez le code “Nike25”. Et voilà, c’est tout ce que vous avez à faire. Grâce à cette offre, vous pourrez vous faire plaisir, ou faire plaisir en achetant des articles pour Noël.

Pour profiter de ces promotions, cliquez ici

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.