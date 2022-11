Cette Nike Blazer est à prix réduit sur le site officiel Nike (code promo Black Friday)

Vous rêvez de retrouver le look rétro de Nike dans de nouvelles chaussures ? C’est chose faite, avec les Nike Blazer Mid’77Jumbo. Et pour le Black Friday, les membres peuvent bénéficier d’une jolie réduction.

Nike propose actuellement ses Nike Blazer au prix de 82,49 euros au lieu de 109,99 euros. Attention, cette offre est limitée dans le temps et réservée aux membres Nike, qui seront ravis de trouver des chaussures inspirées d’un modèle mythique de la marque. Il vous suffit d’utiliser le code promo WIN22 et 25% de remise seront appliquée ! Son talon élastique avec sa texture effet velours côtelé, elles ont un look unique en leur genre.

Facile à enfiler avec leurs larges languettes, elles seront à vos pieds en une seconde. Le look rétro s’affiche grâce à leurs gros lacets, les coutures épaisses, leur très gros Swoosh et l’étiquette tissée oversize. Le motif à chevrons en relief renforce encore un peu le look classique. Avec leurs couleurs noires, blanches et rouges, les Nike Blazer Mid 77 s'adaptent à toutes vos tenues, en donnant une touche colorée pour le côté “rebelle”. N’attendez pas pour profiter de l’offre Black Friday pour vous les procurer, elle va vite disparaître.

Nike propose un code promo de 25% pour les Membres Nike (sur les produits non remisés, des exclusions peuvent s’appliquer)

Pour le Black Friday, Nike offre 25 % de réduction à ses membres (sauf produits en promotion). Pour en bénéficier, il suffit d’appliquer le code “WIN22” lors du paiement de vos Nike Blazer. Attention, cette promotion est valable uniquement du 21 novembre à 9 heures au 24 novembre à 9 heures. Ne tardez donc pas à les acheter et surtout, à devenir membre. En plus, en rejoignant la communauté de passionnés Nike, vous pourrez profiter de la livraison gratuite, mais aussi du retour gratuit pendant 30 jours. Mais ce n’est pas tout. Vous aurez également accès à des offres et des remises exclusives tout au long de l’année pour vous remercier de votre fidélité. Rejoindre Nike, c’est aussi profiter de Nike App où vous pourrez retrouver des infos, des contenus inspirants et des tas de conseils pour garder la forme. La communauté est également là pour vous aider et vous motiver. Cerise sur le gâteau, le programme fidélité est gratuit.

