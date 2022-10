Cette paire Nike fait un carton, son prix chute comme jamais (durée limitée)

C’est probablement l’une des paires Nike les plus populaires, la Nike Waffle One. Pour une durée limitée, cette dernière profite de 40% de réduction, faisant chuter son prix. Dépêchez-vous d’en profiter, les tailles partent vite !

Normalement vendue 109,99 euros, vous pouvez dès maintenant commander la Nike Waffle One pour 65,97 euros. Cette chaussure bénéficie pour quelques jours seulement d’une réduction de 40%. Pour le moment la plupart des tailles sont disponibles, mais il ne devrait pas en rester beaucoup…

Tout au long de l’année, Nike casse les prix de plusieurs de ces produits. D’ailleurs pour faire le plein de bonnes affaires sur Nike, il est conseillé de devenir gratuitement membre Nike. De cette manière, vous accédez à des produits réservés aux membres Nike, profitez de la livraison gratuite, bénéficiez durant l’année de promos et d'offres exclusives et pouvez accéder aux différentes applications Nike.

Nike : craquez pour l'offre sur la paire Nike Waffle One en promo

Comme le dit Nike sur son site, “les gaufres ne sont pas uniquement réservées au petit déjeuner”. Les Nikes Waffle One sont des chaussures pour homme, avec une semelle gaufrée pour un maintien exceptionnel. La chaussure propose un design décontracté, tout en combinant tout ce que vous aimez dans les modèles de running signés Nike. Le mesh transparent, et le daim doux offrent un confort léger. Cette chaussure regroupe trois couleurs : le blanc, le violet et le vert émail. Sur le site de Nike, vous pouvez également trouver d’autres produits en promotion comme des sweats, des maillots ou encore des accessoires. Et si vous êtes étudiant, sachez que vous profitez de 10% de réduction tout au long de l’année sur vos commandes. Il vous reste quelques heures pour profiter des 40% de réduction sur la Nike Waffle One.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.