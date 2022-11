Cette TV 4K signée LG est en promo et idéale pour regarder la Coupe du Monde 2022

Pour suivre la Coupe du Monde 2022, Fnac propose l’écran idéal : une TV 4K OLED 55 pouces signée LG et disponible pour moins de 1 100 euros. Un très bon écran pour suivre et refaire le match !

La Coupe du Monde 2022 arrive très prochainement et pour être prêt dès le coup d’envoi de la compétition, c’est l’occasion de changer de téléviseur et de passer à la 4K. Fnac propose actuellement la TV 4K LG OLED55B2 à seulement 1 099 euros au lieu de 1 499 euros habituellement.

Ce modèle 55 pouces propose une diagonale confortable pour la 4K sans nécessiter une trop grande pièce. Son écran UHD est compatible HDR10 Pro et Dolby Vision IQ. Il permet d’afficher jusqu’à 120 images par secondes et gère les technologies VRR, Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. En clair, c’est un très bon téléviseur pour une console PS5 ou Xbox Series X.vidéos et jeux.

Fnac vous permet de vivre la Coupe du Monde 2022 sur tous les écrans avec des offres exceptionnelles sur une sélection de téléviseurs, vidéo projecteurs ou tablettes. L’audio est également à l’honneur avec des réductions sur des casques sans fil ou des enceintes ainsi que des barres de son. Pour le plateau repas ou la pause café à la mi-temps, profitez de -20% sur des appareils électroménagers. Enfin, divertissez vos enfants avec une sélection de jeux et jouets et musclez votre culture foot avec des livres et BD sur l’univers du ballon rond !

