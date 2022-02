Chelsea – Lille : comment et où regarder le match en live streaming ce mardi ?

Le stade Stamford Bridge accueille la Ligue des Champions. Ce mardi soir, Chelsea affronte Lille dans le match aller des huitièmes de finale. Retrouvez comment et où regarder le match Chelsea – Lille en live streaming ce mardi !

Le match aller des huitièmes de finale de la Champions League entre Chelsea et Lille se déroule à Londres. Pour l’occasion, le Stamford Bridge reçoit les Lillois. A l’heure d’entamer cette journée, l’équipe française connaît une belle participation et a fini première du groupe G. En revanche, les derniers résultats du LOSC en Ligue 1 ont montré des faiblesses. Pour y remédier, Jocelyn Gourvennec pourra de nouveau compter sur la présence de Zeki Celik et de Leo Jardim face à Chelsea. En face, les Blues viennent de remporter la Coupe du monde des clubs. Les champions européens en titre ont toutefois plusieurs blessés dans leurs rangs ! Enfin, cette rencontre au sommet est arbitrée par l’espagnol Jesus Gil Manzano. Pour savoir comment et où regarder le match Chelsea - Lille en live streaming ce mardi à 21 heures, c’est ici !

Chelsea – Lille : regardez le match en streaming sur RMC Sport

Rendez-vous à 21 heures ce mardi 22 février sur la chaîne RMC Sport pour suivre en direct la rencontre Chelsea – Lille. L’offre RMC Sport 100 % Digitale est à partir de 19 euros par mois avec engagement. Dès votre inscription, vous accéderez immédiatement aux contenus RMC Sport ! Retrouvez les plus grands matchs de l’UEFA Champions League, toutes les rencontres de la Premier League et de la Liga Portugal en 4K UHD. De plus, les experts RMC Sport analysent, commentent et vous font revivre les moments forts des matchs. Ce n’est pas tout, puisque de nombreux programmes sportifs sont disponibles. Pour ne rien rater, téléchargez l’appli RMC Sport ! Emportez ainsi avec vous l’actualité des clubs et des championnats, les directs et les replays et visionnez vos émissions préférées sur tous les supports.

