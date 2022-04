Chelsea – Real Madrid : où, quand et comment voir le match en streaming ?

Chelsea reçoit le Real Madrid pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce duel au sommet est capital pour la suite de la compétition. Alors, découvrez où, quand et comment voir le match Chelsea – Real Madrid en streaming !

Le Français Clément Turpin arbitrera la rencontre entre Chelsea, les tenants du titre, et le Real Madrid. L’équipe de Chelsea va tout faire pour marquer un maximum de buts et prendre de l’avance. Toutefois, en dépit d’une équipe dynamique qui sait créer de bonnes occasions, Chelsea ne parvient pas toujours à concrétiser les actions. Ce manque de constance est cependant contrebalancé par une défense solide. En face, le Real Madrid peut compter sur Karim Benzema, Vinicius Junior et Thibaut Courtois mais aussi sur Eder Militao pour tenter d’arracher la victoire lors du match Chelsea - Real Madrid. Alors, découvrez où, quand et comment voir le match Chelsea – Real Madrid en streaming !

Ce mercredi 6 avril, suivez la diffusion en streaming du match Chelsea – Real Madrid sur la chaîne RMC SPORT à 21 heures. L’offre RMC SPORT 100 % digitale à partir de 19 euros par mois vous permet de suivre les plus grands matchs de la Ligue des Champions en direct ou en replay. En plus, les spécialistes commentent les rencontres et décryptent pour vous les actions ainsi que le jeu des équipes dans les émissions dédiées aux championnats. D’autre part, dès le coup de sifflet final donné, les journalistes interviewent les joueurs et les entraîneurs pour recueillir leurs premières réactions. Par ailleurs, RMC SPORT vous offre un accès à l’intégralité de la Premier League mais aussi aux matchs de la Liga Portugal. Vous pouvez également suivre les compétitions de boxe et de MMA en direct et en streaming. Enfin, vous retrouvez tous les programmes en 4K sur les supports compatibles et sur l’application RMC SPORT.

