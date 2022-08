Formule 1 : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix de Belgique ?

Si vous aimez les courses de Formule 1 et souhaitez profiter pleinement de chaque championnat, vous pouvez vous offrir un abonnement à Canal+.

Le Grand Prix de Belgique est un événement sportif incontournable pour les amateurs de Formule 1. Il sera diffusé dès ce week-end sur la chaîne Canal+ qui a l’exclusivité en France. Samedi 27 août à 16 h et 17h, ont eu lieu les qualifications tandis que dimanche 28 août à 15 h toujours sur Canal+, vous pourrez profiter de la diffusion de la course du Grand Prix de Belgique.

Offre Canal+ Regardez le Grand Prix de Belgique Vous pouvez visionner le Grand Prix sur la chaine Canal+ alors n'attendez plus ! J'en profite

Il ne faudra pas manquer ces dates si vous voulez en profiter et le voir en clair sur Canal+, un abonnement sera d’ailleurs indispensable. Profitez de l’offre Canal+ à 29,99 euros par mois pendant un an avec engagement de deux ans rassemblant l’accès à Bein Sports, Netflix et Canal+ pour faire le plein de nouveautés et de programmes sportifs en tout genre comme la Formule 1. Aucun doute, vous n’allez pas vous ennuyer avec un tel abonnement.

Profitez de l'offre Canal+ pour regarder le Grand Prix de Belgique de Formule 1

Canal+ vous propose de retrouver le Grand Prix de Belgique diffusé ce week-end sur sa chaîne. Avec son offre à 29,99 euros par mois la première année avec engagement 24 mois puis 40,99 euros par mois par la suite, vous pouvez être jusqu’à 2 utilisateurs connectés simultanément sans problème. L’offre comprend l’accès à Canal+ mais aussi à la chaîne Bein Sports et à la plateforme de streaming vidéo Netflix. L’option TV+ vous est offerte pendant deux mois puis le tarif passe à 10 euros par mois sans engagement sur l’offre avec engagement. N’attendez pas pour souscrire sur Canal+. Alors que le français sur Ferrari Charles Leclerc occupe la seconde place du classement des pilotes, le Grand Prix de Belgique est plein de promesses. En effet, le français va-t-il pouvoir grappiller des points sur Max Vestappen, leader du classement général ou se fera-t-il rattraper par le fougueux Sergio Perez ?

Cliquez ici pour regarder le Grand Prix de Belgique Formule 1 sur Canal+

