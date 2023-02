Galaxy Book 3 : Samsung propose sa nouvelle gamme de PC portable à prix vraiment intéressant

Il y a quelques jours, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables avec les Galaxy Book3. Au total 5 nouveaux PC sont disponibles et des offres promotionnelles sont déjà disponibles !

Le 1er février 2023 a eu lieu la conférence Samsung Unpacked. L’occasion pour l’entreprise coréenne de présenter de nouveaux produits dont ses nouveaux smartphones Galaxy S23, mais également une nouvelle gamme d’ordinateurs portables. 5 Galaxy Book3 sont disponibles selon les besoins de chacun.

Découvrez ci-dessous, les fonctionnalités clés de ces nouveaux PC et les offres actuellement proposées sur ces derniers !

Le Galaxy Book3 Ultra pour repousser vos limites

Le PC Portable Galaxy Book3 Ultra est l’ordinateur idéal pour tous les créatifs. En effet, il embarque la carte graphique NVIDIA GeForce RTX et la puissance du processeur Intel Core H de 13ème génération. Ce PC se dote d’un écran immersif 3K de 16 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Au quotidien, le Galaxy Book3 Ultra vous facilite la vie avec ses nombreuses connectiques : HDMI, USB-A, port microSD et deux ports Thunderbolt 4. Cet ordinateur portable intègre quatre haut-parleurs son AKG avec Dolby Atmos pour vos films, votre musique ou encore vos appels vidéos. Enfin, vous pouvez utiliser vos autres appareils Samsung avec le Galaxy Book3 Ultra, pour une expérience connectée !

Le Galaxy Book3 Pro 360, le PC polyvalent

Le Galaxy Book3 Pro 360 est le combiné du Galaxy Book3 Pro et du Galaxy Book3 360. Il allie ainsi le meilleur des deux, à savoir un grand écran tactile avec des contrastes saisissants, le processeur puissant Intel 13ème génération, ainsi qu’une autonomie longue durée, pour une utilisation qui dure durant des heures. Le Galaxy Book3 Pro se dote d’un écran tactile Dynamic AMOLED 2X, d’une webcam FHD avec un angle de 87 degrés et de 4 haut-parleurs AKG Dolby Atmos.

Le Galaxy Book3 Pro, pour une productivité inégalée

Le Galaxy Book 3 Pro est proposé avec un design raffiné et est très fin. Il pèse à peine 1?6 kilogrammes et peut être transporté partout où vous le désirez. Cet ordinateur est proposé avec deux tailles d’écran Dynamic AMOLED 2x : 14 ou 16 pouces, avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. Il embarque le dernier processeur Intel Core de 13ème génération, pour vous permettre d’effectuer les tâches qui vous importent, même les sessions de travail intenses sur Photoshop par exemple. On retrouve également la carte Intel Xe Graphics. Son autonomie longue durée vous permet d’être productif en continu. Grâce au mode Studio, vous profitez d’appels vidéo de qualité, notamment grâce à la technologie de réduction de bruits ou les effets d’arrière-plan.

Le Galaxy Book3 360, le PC 2-en-1

Autre modèle de PC Portable dévoilé par Samsung, le Galaxy Book 3 360. Cet ordinateur portable est considéré comme deux en un, car il est possible de l’utiliser en mode PC, mais aussi de plier l’écran pour profiter d’une tablette tactile. De plus, le célèbre stylet Samsung à savoir le S Pen est inclus pour facilement retoucher vos photos ou dessiner. L’écran Super AMOLED du Galaxy Book3 360 est tactile, avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Il offre des contrastes saisissants pour une immersion totale dans vos contenus. Cet ordinateur embarque le processeur Intel 13ème génération. Enfin, son autonomie longue durée vous garantit une utilisation tout au long de la journée.

Le Galaxy Book3, le modèle classique

C’est le PC Portable le plus accessible proposé dans un design élégant par Samsung. Il embarque le processeur Intel 13ème génération, la carte graphique Intel Iris Xe Graphics et un écran LCD de 15,6 pouces, avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Cet ordinateur dispose d’un port HDMI, deux ports USB 2.0. L’autonomie du Galaxy Book3 peut atteindre jusqu’à 12 heures. Avec cet ordinateur portable, vous profitez d’une expérience connectée Galaxy entre vos différents appareils : smartphones, écouteurs sans fil et PC. Le Galaxy Book3 tourne sous Windows 11, un système d’exploitation qui libère la créativité et vous permet de réaliser facilement les tâches qui comptent !

Profitez des offres de lancement sur la gamme Samsung Galaxy Book 3

À peine dévoilés, les différents PC Portable Samsung Galaxy Book 3 sont proposés à des prix de folie ! Pour en profiter, il suffit de vous rendre sur le Samsung Shop. Du 1er au 28 février, si vous précommandez le Galaxy Book3 Pro 360, Galaxy Book3 Pro ou Galaxy Book3 360, vous profitez de 200 euros de bonus pour la reprise de votre ancien appareil. Si vous craquez pour un Galaxy Book3 Ultra, le bonus est de 300 euros.

Du 1er février au 31 mars 2023, pour l’achat d’un Galaxy Book3 360, Book3 Pro, Book3 Pro 360 ou Book3 Ultra, l’assurance Samsung Care+ d’une durée d’un an est offerte. Pratique s’il arrive quelque chose à votre ordinateur. Pour en profiter, il suffit de l’ajouter à votre panier et l’offre s’appliquera automatiquement. Enfin, pour l’achat d’un Galaxy Book3 360, Book3 Pro, Book3 Pro 360 ou Book3 Ultra jusqu’au 31 mars prochain, vous gagnez 5% du montant d’achat en point Samsung Rewards. Pour profiter de cette offre, il suffit d’être connecté à votre compte Samsung au moment d’effectuer votre achat. En commandant sur le Samsung Shop, vous bénéficiez de remises, mais aussi de la livraison et des retours gratuits ou encore de la possibilité d’étaler votre paiement en plusieurs fois.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Samsung. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.