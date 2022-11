La célèbre Nike Waffle One est à prix réduit pendant la Cyber Week

Que vous soyez sportif ou que vous vouliez faire un beau cadeau pour Noël, foncez chez Nike. Pour le Cyber Week, la marque propose 30% de réduction sur ses Nike Waffle One ! Mais ce n’est pas tout ! Avec le code GOBIG22, vous pouvez profiter de 25% supplémentaires !

Les Nike Waffle One sont un parfait mélange de tradition et d’innovation. La marque a conservé l’esprit de ses chaussures running, tout en apportant de nouvelles technologies. Par exemple, son nouveau clip au talon, ultra résistant. Ou encore sa semelle extérieure qui apporte plus de maintien et d’adhérence.

Offre sur les Nike Waffle One Profitez de l'offre ! Les chaussures Nike Wafle One profite d'un rabais hallucinant pour le Black Friday ! J'en profite !

En revanche, vous retrouverez la semelle intermédiaire double épaisseur qui garantit un bon amorti. Côté esthétique, le mesh transparent et de daim doux vous offre plus de texture, de reliefs et aussi d'aération.

C’est le compromis parfait pour ceux qui veulent conserver les atouts et le look de ces chaussures emblématiques, tout en profitant d’améliorations.

Vous pourrez trouver les Nike Waffle One sur le site de la marque en trois couleurs : Noir, chocolat clair, ou blanc. Vous pourrez même les personnaliser, si vous êtes membre Nike, pour en faire une paire de chaussures unique. C’est un superbe cadeau à offrir, ou à garder pour vous et vos séances de running.

Nike gâte ses membres avec une super remise !

Si vous êtes membre Nike, alors bonne nouvelle. La marque vous propose une remise de 25 % sur tout le site (des exclusions peuvent s’appliquer). Pour profiter de l’offre, rien de plus simple. Il suffit de mettre, par exemple, vos Nike Wafle One dans votre panier puis d’appliquer le code promo GOBIG22, pour un prix de revient à 52,48 euros. Attention, cette offre est à durée limitée. Vous pourrez en profiter du 24 novembre 8 heures au 29 novembre 9 heures. De plus, en rejoignant le club Nike, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite et des retours gratuits pendant 30 jours. Et ce n’est pas tout. Ce programme de fidélité vous permet de profiter d’offres spéciales toute l’année et de rejoindre une communauté de passionnés. Vous pourrez aussi découvrir des entraînements proposés par les coachs Nike et vous motiver avec les applications de la marque, comme Nike Run Club.

