La gamme Samsung Galaxy S23 est là et elle profite déjà d'offres incroyables sur le site officiel

Comme chaque année, Samsung sort ses derniers modèles de smartphone. En ce mois de février, vous avez pu donc voir débarquer le Galaxy S23 et le S23 Ultra, qui profitent déjà de belles offres sur le site de Samsung.

Et voilà, l’année 2022 laisse derrière elle le Galaxy S22, pour faire de la place à la gamme Samsung Galaxy S23. Comme à son habitude, la marque coréenne a présenté et sorti trois téléphones, le Galaxy S23, le Galaxy S23 S et le Galaxy S23 Ultra.

Le premier et le dernier sont particulièrement intéressants. Le Galaxy S23 comme smartphone qui pose les bases de cette série, et le S23 Ultra car il bénéficie de caractéristiques encore plus grandioses.

Le design du S23 se voit chamboulé par le module photo et le S23 Ultra conserve, quant à lui, les mêmes lignes que son grand frère. Pour profiter de ces deux petits bijoux, Samsung propose déjà des bons plans vous permettant de les acquérir à prix réduit. Mais attention, ces offres ne sont valables que jusqu’au 16 février. Il ne va pas falloir traîner si vous souhaitez vous procurer un de ces modèles sans payer le prix fort.

Focus sur le Galaxy S23 et le S23 Ultra

La gamme S23 de Samsung est là, mais que se cache-t-il dans le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Ultra ? Pour le savoir, voici un petit résumé de tout ce qui vous attend.

Le S23 tout d’abord. Grâce à son bloc photo minimaliste et son écran immersif de 6,1 pouces, il va en séduire plus d’un. Son point fort ? Il est composé de matériaux recyclés. Samsung prend en effet à cœur son impact écologique et tend de plus en plus à offrir à ses clients des smartphones de qualité en préservant l’environnement.

Le Samsung Galxy S23 se voit doté de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique x3. Les amateurs de photos vont apprécier…

C’est d’autant plus vrai qu’il propose une excellente gestion de la base lumière. Vos photos, vos vidéos et vos selfies seront plus stables, plus claires et plus colorées, même à la nuit tombée.

Et pour les performances, vous avez le droit à une petite nouveauté, puisque Samsung troque son fameux Exynos contre le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Celui-ci peut absolument tout encaisser en gérant au mieux la batterie. Cette dernière, de 3 900 mAh, va durer encore plus longtemps, pour votre plus grand plaisir. Enfin, pour compléter ce tableau déjà idyllique, le Galaxy S23 bénéficie d’un écosystème ultra riche, permettant des interactions fluides avec tous vos appareils Galaxy. Il va faire fureur…

Et si le S23 vous fait déjà très envie, attendez de voir le Galaxy S23 Ultra. On peut dire que Samsung a tout donné sur le module photo, puisque ce n’est plus trois, mais bien cinq capteurs que vous allez retrouver sur celui-ci. Le capteur principal ne fait pas moins de 200 mégapixels, promettant ainsi des clichés d’une netteté absolue. Son zoom optique peut aller jusqu’à x10 et le Space Zoom jusqu'à x100 ! Vous ne verrez pas plus grand cette année ! Comme pour le S23, la lumière est très bien gérée et vos photos profiteront elles aussi d’une meilleure clarté, de plus de couleurs et d’une bonne stabilité.

En ce qui concerne les performances, il est lui aussi équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. En revanche, il embarque une grosse batterie de 5 000 mAh qui vous permettra de l’emmener partout avec vous sans craindre une coupure au milieu de la journée, même en l’utilisant beaucoup. Le Samsung Galaxy S23 Ultra propose également un stockage minimum de 256 Go, ce qui vous permet de prendre des centaines de photos et de vidéos sans arriver à saturation.

Enfin, vous pourrez, comme pour le S23, interagir facilement avec vos autres appareils Galaxy, que ce soit une tablette ou encore une montre connectée.

Profitez d'offres dingues sur les Samsung Galaxy S23 et S23 Ultra

La gamme S23, comme vous venez de le voir, est plus qu’alléchante. Et pour que vous puissiez en profiter dès maintenant, Samsung propose déjà des offres sur ces deux modèles.

Ainsi, en achetant le Galaxy S23 le S23 + chez Samsung, vous allez pouvoir profiter d’une remise de 120 euros sur les versions 256 Go ou 512 Go. En outre, Samsung vous propose également 150 euros de bonus reprise. Votre Samsung Galaxy S23 vous reviendra alors à 959 euros au lieu de 1 019 euros ! Mais ce n’est pas tout. Samsung vous reprend aussi votre ancien smartphone Samsung à sa valeur maximale et vous offre un an d’assurance Samsung Care + pendant un an. Vous pouvez dormir tranquille, votre téléphone est à l’abri !

Samsung vous donne également la possibilité de payer en plusieurs fois pour ne pas alourdir votre budget.

Mais attention, ces bons plans sont valables seulement jusqu'au 16 février. Après cette date, vous devrez payer le prix fort.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est également à la fête et profite lui aussi de jolies promotions. Pour l’achat de votre smartphone, Samsung vous propose la version 512 Go au prix de la version 256 Go, soit 1 419 euros au lieu de 1 599 euros ! De plus, vous pourrez vous procurer la version 1 To avec une remise de 240 euros, soit 1 599 euros au lieu de 1 839 euros. Vous pouvez également compter sur un bonus reprise de 150 euros et sur la reprise de votre ancien smartphone Samsung à sa valeur maximale.

Enfin, comme pour le S23, l’assurance Samsung Care vous est offerte pendant un an.

Que de bons arguments auxquels il est difficile de résister…

D’autant que Samsung vous donne la possibilité de financer votre téléphone en plusieurs fois sans frais. La livraison et le retour sont gratuits et vous pourrez créditer 5 % en points Rewards si vous êtes membre Samsung. De quoi craquer…

