La montre connectée Garmin Forerunner 45 est en promo pour le plaisir des runners

C’est un bon plan que propose Amazon sur un accessoire connecté. La montre connectée Garmin Forerunner 45 profite de 47% de remise. Vendue 199,99 euros, elle est proposée à 105,14 euros seulement.

Si vous n’avez pas encore succombé à cette tendance, la promotion disponible sur Amazon sur la Garmin Forerunner 45 devrait vous séduire. Cette montre de course à pied est normalement vendue 199,99 euros. Elle s’affiche à seulement 105,14 euros grâce à une remise de 40%.À tout âge, nombreuses sont les personnes à craquer pour une montre connectée. Cet objet qui peut être décrit comme le prolongement de votre smartphone, à votre poignet est très pratique au quotidien. La montre connectée vous permet de lire l’heure, mais également de suivre plusieurs indicateurs de santé ou encore de vous accompagner durant vos séances sportives. Alors profitez de l’offre Amazon sur la montre Garmin !

Offre Amazon Profitez de l'offre sur la Garmin ! Pour tous les coureurs ou fans de technologie, profitez de l'offre sur la Garmin Forerunner 45 47% de remise

Montre connectée : la Garmin Forerunner 45 est à prix réduit sur Amazon

La montre connectée Garmin Forerunner 45 est l’allié indispensable aux coureurs ! Ce modèle vous permet de vous concentrer sur vos performances, tout au long de vos entraînements. Cette montre de course GPS connectée se dote de toutes les fonctionnalités de course à pied. Vous profitez de programmes adaptatifs avec des conseils de coaches experts, ainsi que de programmes d’entraînements gratuits, qui s’adaptent à vous et vos objectifs. Vous pouvez également suivre votre stress et profiter de rappels Détente qui vous invitent à faire une courte activité de respiration. Grâce au GPS intégré, vous pouvez enregistrer vos différents parcours et suivre des statistiques comme la distance, l'allure et les intervalles avec précision. Au niveau de l’autonomie, la Garmin Forerunner 45 offre 7 jours d’utilisation en mode montre connectée et 13 heures en mode GPS.

Profiter de l’offre sur la montre connectée Garmin

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.