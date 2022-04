Lens – Nice : où, quand et comment voir le match en streaming ?

L’une des plus belles rencontres de cette trente-et-unième journée de Ligue 1 Uber Eats se joue ce dimanche. Pour l’occasion, Lens affronte Nice au stade Bollaert. Alors, découvrez où, quand et comment voir le match Lens – Nice en streaming !

Lens détient la dixième place avec 44 points. Malgré des résultats mitigés, les Lensois se maintiennent dans la première partie du classement à seulement 1 point de différence avec Lyon. Le match Lens - Nice sera donc l’occasion de maintenir leur place en haut de tableau. Toutefois, les joueurs de Franck Haise ont du mal à trouver le rythme de jeu qui leur permettrait de percer les lignes adverses. En face, Nice continue sa chute. Les joueurs Niçois manquent de profondeur de jeu et ne parviennent plus à s’imposer dans les duels. Les 15 victoires et les 51 points acquis leur offrent une cinquième place, à égalité avec Strasbourg. Alors, découvrez où, quand et comment voir le match Lens – Nice en streaming !

Streaming Lens – Nice : regardez le match en direct

Venez suivre en streaming la rencontre Lens – Nice ce dimanche 10 avril à 17 heures 05 sur la chaîne Le Pass Ligue 1. L’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1 à 12, 99 euros par mois est exclusivement réservée aux membres Amazon Prime. Dès votre inscription, vous avez accès à 80 % des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT. Les experts et journalistes de la chaîne commentent et décryptent les matchs mais aussi l’actualité des compétitions. En plus, vous pouvez assister aux victoires de vos équipes préférées sur le support de votre choix et en 4K sur les écrans compatibles. Par ailleurs, l’option “Stadium FX” retransmet l’ambiance du stade pour vivre avec intensité chaque rencontre. D’autre part, votre compte Amazon Prime offre la possibilité de regarder le même match sur deux écrans différents. Enfin, le multiplex vous permet de voir les meilleures actions des matchs joués en même temps.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.