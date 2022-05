Lyon – Nantes en direct : où et quand voir le match ce samedi 14 mai ?

Ce samedi, le Groupama Stadium accueille le match Lyon – Nantes. Lors de cette avant-dernière journée de Ligue 1 Uber Eats, les équipes vont tout donner pour tenter de gagner des places dans le classement. Alors ici, on vous dit où et quand voir le match Lyon – Nantes ce samedi 14 mai !

Un beau match est donc prévu entre Lyon et Nantes ce samedi. Nantes s’est imposé cette semaine contre Rennes 2 buts à 1 et se trouve donc en neuvième position avec 54 points, juste derrière Lyon. Nantes a toutefois connu des difficultés pendant la saison de Ligue 1 Uber Eats. En revanche, les Canaris ont remporté la Coupe de France face à Nice. En face, Lyon enchaîne les tensions entre l’entraîneur, les supporters et les joueurs. Les résultats mitigés et aléatoires ne permettent plus à Lyon d’espérer jouer une ligue européenne l’année prochaine. On vous dit où et quand voir le match Lyon – Nantes ce samedi 14 mai !

Streaming Lyon – Nantes : regardez le match en direct

Le match Lyon – Nantes est diffusé en streaming sur la chaîne Le Pass Ligue 1 à 21 heures ce samedi 14 mai. Les abonnés Amazon Prime Video peuvent souscrire l’offre d’abonnement Le Pass Ligue pour 12, 99 euros par mois. Ainsi, vous retrouvez 8 des 10 matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT commentés par les experts de la chaîne. Les spécialistes poursuivent leurs analyses dans les émissions spéciales et vous permettent ainsi de plonger au cœur des enjeux de la compétition. Par ailleurs, tous les matchs de cette trente-septième journée de Ligue 1 Uber Eats se déroulent en même temps. Vous pouvez donc profiter du multiplex pour regarder les meilleures actions de vos équipes préférées ou suivre l’intégralité de la rencontre Lyon- Nantes. Enfin, l’application Prime Video vous permet de visionner vos programmes préférés où que vous soyez, pour ne rien manquer de l’actualité et des matchs de la Ligue 1 Uber Eats.

