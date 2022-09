Maillot de foot Equipe de France : déjà une remise sur l'édition 2022 chez Nike

Alors que la Coupe du Monde approche, les nouveaux maillots de l’équipe de France sont déjà disponibles ! Si vous souhaitez votre équipe durant cette nouvelle saison, Nike affiche une remise de 20% sur le maillot FFF 2022 Stadium Domicile.

Le dernier maillot de l’équipe de France féminine à prix réduit ? C’est l’offre du jour à retrouver sur le site nike. Normalement vendu 89,99 euros, le maillot de football Nike Dri-FIT FFF 2022 Stadium Domicile est affiché à 71,97 euros.

Offre Nike Profitez de l'offre ! A l'approche de la Coupe Du Monde 2022, profitez de la promotion ! J'en profite

Les prochains matchs de l’équipe de France auront notamment lieu en novembre à l’occasion des premières journées de la Coupe du Monde.

Craquez pour le maillot EDF Nike édition 2022 !

Ce maillot de l’équipe de France est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé. Comme les autres maillots de la collection Stadium, ce modèle replica intègre un tissu anti-transpiration pour un look entièrement inspiré de votre équipe de football favorite. Le maillot FFF 2022 Stadium Domicile est déjà indisponible en XS et en 2XL, dépêchez-vous de commander le vôtre en S, M, L ou XL. Tout au long de l’année, Nike casse les prix sur des centaines de produits via sa catégorie Promotions. Si vous recherchez un nouveau maillot pour supporter votre équipe favorite, un jogging ou simplement une nouvelle paire de sneakers, c’est l’occasion d’en profiter. En commandant sur le site officiel de Nike, les étudiants bénéficient d’une remise de 10% sur l’ensemble de leur commande. De plus, vous pouvez profiter de la livraison gratuite et des retours gratuits en devenant membre Nike. En vous inscrivant gratuitement, vous profitez d’offres spéciales tout au long de l’année, mais aussi d’un accès à une boutique réservée aux membres Nike. Si vous souhaitez porter les couleurs de l’équipe de France, le maillot FFF 2022 Stadium bénéficie d’une remise de 20%.

Commander votre maillot de l’équipe de France sur Nike

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.