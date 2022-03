Manchester United – Atletico Madrid : où, quand et comment voir le match en streaming ?

Le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions se joue au stade Old Trafford. Les équipes de Manchester United et de l’Atletico Madrid vont s’affronter pour aller en quart de finale. Alors, où, quand et comment voir le match Manchester United – Atletico Madrid en streaming ?

Le match aller des huitièmes de finale a vu les deux équipes finir sur un match nul. Pour ce match retour qui oppose Manchester United à Atletico Madrid, les deux équipes vont tout donner pour se qualifier pour les quarts de finale. Les rangs de l’équipe anglaise pourront compter sur le retour du défenseur Français Raphaël Varane. Du côté espagnol, l’Atletico Madrid connaît une belle saison de Liga et possède de sérieux atouts offensifs et défensifs. Néanmoins, le milieu de terrain Thomas Lemar s’est blessé. La présence du joueur Français est donc très incertaine face à Manchester United. Ici, on vous dit où, quand et comment voir le match Manchester United – Atletico Madrid en streaming.

Offre RMC Sport Regardez le match sur RMC Sport Manchester United - Atlético Madrid est diffusé sur RMC Sport Je regarde

Streaming Man United – Atletico Madrid : regardez le match en direct

Ce mardi 15 mars à 21 heures, assistez au match Manchester United – Atletico Madrid en streaming sur la chaîne RMC Sport 1. L’offre avec ou sans engagement RMC Sport 100 % digitale est à partir de 19 euros par mois. L’inscription vous donne accès à tous les programmes en direct ou en streaming. Vous retrouvez ainsi les grandes rencontres de l’UEFA Champions League, de la Liga Portugal, des Europa League et Europa Conference League mais aussi l’intégralité de la Premier League. En plus, les experts RMC Sport commentent les matchs et analysent les actions et les décisions des équipes pendant les émissions dédiées. L’application RMC Sport est disponible sur tous les supports TV, PC et consoles : pensez à la télécharger pour emporter avec vous vos matchs préférés ! Enfin, RMC Sport propose à tous les amateurs de sport de combat des rencontres de boxe et de MMA.

Cliquez ici pour profiter de l’offre RMC Sport 100 % Digitale

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.