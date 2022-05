Multiplex Ligue 1 (PSG, OL…) : où voir tous les matchs de la compétition ce samedi ?

La fin de saison se rapproche. Ce samedi, l’ensemble des équipes se rencontre pour jouer l’avant-dernière journée de Ligue 1 Uber Eats. Découvrez ici où voir tous les matchs de la compétition ce samedi !

Les équipes de Ligue 1 Uber Eats se sont affrontées pendant toute la saison lors de matchs intenses. Le PSG, premier du classement, est déjà vainqueur de la compétition avec 80 points. En revanche, tout peut encore se jouer pour Marseille, Monaco, Nice, Rennes et Strasbourg, qui se disputent les qualifications dans les ligues européennes. En effet, les clubs sont au coude à coude et tout peut basculer avec une victoire ou une défaite. De l’autre côté du tableau, Bordeaux et Metz se dirigent vers la relégation tandis que Saint-Étienne se maintient en barrage. Découvrez ici où voir tous les matchs de la compétition ce samedi !

Multiplex Ligue 1 Profitez de l'offre Amazon Prime Video ! Regardez 80% des matchs de ce samedi avec le multiplex de Prime Video J'en profite

Regardez de nombreux matchs de Ligue 1 Uber Eats sur Prime Video

Ce samedi 14 mai, venez assister à 21 heures aux rencontres de la trente-septième journée de Ligue 1 Uber Eats en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1. L’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1, au prix de 12, 99 euros par mois, est réservée aux membres Amazon Prime Video. Vous accédez dès votre inscription à 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT. Les experts et les spécialistes de la chaîne vous accompagnent et commentent les matchs pour vous plonger au cœur de cette soirée événement. En plus, les journalistes sportifs vous donnent rendez-vous lors des émissions consacrées à la compétition pour décrypter les résultats et les prestations des joueurs. Par ailleurs, votre compte Amazon Prime Video vous permet de suivre en multiplex les plus belles actions et les meilleurs moments de chaque rencontre. Profitez donc ce samedi du multiplex pour ne rien rater de cette fin de saison.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.