Nike : 25% de remise avec cette astuce (code promo limité)

Nike récompense ses membres avec une très jolie réduction, rien que pour eux. Les amoureux de la marque vont pouvoir s’en donner à coeur joie et s’équiper encore plus grâce à cette promotion. Mais attention, l’offre est limitée dans le temps.

Les membres Nike sont gâtés. La marque leur propose en effet une réduction de 25% avec “Nike25 Bundle” dès le deuxième article acheté. Pour en bénéficier, c’est très simple. Allez sur le site de Nike ou sur son application Nike App et connectez-vous en tant que membre. Choisissez au moins deux articles valides parmi les milliers de produits proposés (hors articles en promotion). Au moment de payer, ajoutez le code “NIKE25”. Et voilà, c’est tout ce que vous aurez à faire pour profiter de cette offre exceptionnelle.

Offre Nike Profitez-en ! 25% de remise grâce à un code promo exclusif ! J'en profite

Le code est valable pour les articles hommes, femmes et enfants. Du tee-shirt aux chaussures, en passant par le sac et les gants, vous trouverez forcément de quoi vous faire plaisir. C’est le moment pour refaire votre garde-robe de sport, vous équiper en accessoires ou pour mettre des baskets Nike Air Max 95 sur le sapin de Noël. Vous allez faire des heureux !

Cette astuce vous permet d'obtenir 25% de remise chez Nike

Devenir membre Nike, c’est avoir accès à de nombreux privilèges, comme cette super réduction de 25 % dès deux articles dans le panier. Mais ce n’est pas tout. En rejoignant Nike, vous bénéficiez de la livraison gratuite et des retours facilités. Vous aurez également droit à des offres spéciales et des promotions toute l’année, rien que pour vous. Pour encore plus de sport, vous aurez un accès aux entraînements proposés par les coachs Nike. Enfin, vous pourrez obtenir des conseils sur vos produits. Autant de bonnes raisons de devenir membre.

Pour profiter de cette promotion, cliquez ici

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.