Nike : 25% de remise sur TOUS les produits pour la Saint-Valentin !

Si vous cherchez une idée de cadeau pour la Saint-Valentin, faites confiance aux produits Nike avec des promotions à ne pas manquer.

Pour la Saint-Valentin, vous cherchez peut-être un cadeau qui sorte de l’ordinaire mais surtout qui fasse plaisir à l’élu de votre cœur. Pour ce faire, Nike vous propose des promotions intéressantes. Il vous suffit de vous connecter au site Nike.com ou de vous rendre sur l’application. Ensuite, effectuez votre sélection d’articles en plaçant les produits de votre choix dans votre panier. Avant le paiement, sélectionnez la case code promo et entrez le code suivant : VDAY22 puis validez. Vous accéderez alors à une réduction de 25% immédiate. Pour en profiter il vous faudra simplement acheter au moins deux articles qui ne font pas partie des promotions. Maintenant, vous savez comment tirer le meilleur parti de votre commande chez Nike pour la Saint-Valentin. C’est l’occasion de faire plaisir à votre moitié sans casser votre tirelire.

Nike propose une offre inédite pour la Saint-Valentin !

Cette année, vous cherchez un cadeau de Saint-Valentin qui sorte des sentiers battus ou peut-être que votre cher et tendre aime le sport comme le foot, le fitness, le yoga ou encore les tenues sportswears. Quoi qu’il en soit, Nike a pensé à vous. En plus de vous proposer des promotions exclusives sur le site et l’application jusqu’à moins 50% ou plus, vous pouvez profiter d’un code promo unique pour la Saint-Valentin en tant que membre Nike. Cette offre inédite vous donne droit à moins 25% sur votre commande du moment où vous achetez au minimum 2 articles non soldés. Pour en profiter, vous n’avez plus que quelques jours alors c’est le moment de foncer sur le site ou l’application Nike pour faire de très bonnes affaires et pourquoi pas acheter une tenue complète ou des accessoires. C’est à vous de voir mais vous trouverez forcément votre bonheur avec ce code promo éphémère.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.