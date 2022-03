Nike : 5 maillots de foot iconiques à prix vraiment fou (France, FC Barcelone...)

Cadeau qui fait toujours plaisir ou simplement pour l’amour du sport, avoir un maillot de football de son équipe favorite est toujours une bonne idée. En ce moment Nike propose plusieurs remises intéressantes sur les maillots de vos équipes favorites.

Plutôt Liverpool, Tottenham, PSG ou encore Barcelone ? Peu importe l’équipe que vous supportez, vous trouverez sur le site officiel de Nike, le maillot que vous recherchez ! En ce moment plus de 200 maillots des équipes les plus populaires s’affichent en promotion. Vous pouvez ainsi profiter de remises allant de 20 à 50% de réduction. Par exemple, le maillot FFF 2020 Stadium Awey est vendu à 44,47 euros au lieu de 89,99 euros soit 45% de réduction. Ce maillot, comme d'autres, est d’ailleurs proposé dans des matières durables.

Offres Maillots de foot Nike Nike casse les prix de nombreux maillots de football ! Découvrez les remises sur les célèbres maillots de foot Nike (FFF, FC Barcelone...) Jusqu'à -50% sur les maillots de foot

Autre exemple de maillot proposé à petit prix, le maillot de football FC Barcelona 2021/22. Il profite d’une remise de 30% et est ainsi disponible à 62,97 euros seulement. Pour trouver le maillot idéal, n’hésitez pas à utiliser les différents filtres présents, comme pays/région, mais aussi clubs de football nationaux ou encore le type de tenue, à savoir : accueil, tenue extérieur, troisième ou encore gardien de but.

Nike : pourquoi acheter son maillot de foot sur le site officiel ?

Si vous vous demandez pourquoi acheter votre maillot de foot sur le site officiel de Nike, voici les raisons ! Nike propose de manière régulière comme en ce moment des promotions exceptionnelles, vous permettant de réaliser de bonnes affaires et des économies. En achetant sur le site Nike, vous êtes certains de profiter d’un vrai maillot et n’avez pas à douter de l’authenticité de ce dernier. De plus, en cas de problèmes (livraisons, tailles…) le service client de Nike est très réactif et votre problème sera réglé rapidement.

Découvrir les offres Nike du moment

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.