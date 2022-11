Nike : Air Force 1, Air Max... voici une astuce pour obtenir encore plus de promotions

Besoin de nouveaux articles de sport ? Vous allez être comblé avec Nike, qui propose le plein de promotion sur ses articles. Et pour les Membres Nike, vous avez en plus 25 % de réduction dès deux articles achetés dans sa boutique.

Une avalanche de promotions est en cours sur la boutique de la très célèbre marque de sport Nike. Ce n’est pas moins de 1831 articles qui sont à prix réduits, avec des réductions pouvant atteindre 50 % sur certains produits. C’est l’occasion ou jamais de vous équiper pour vos séances de sport. Il y en a pour tout le monde, homme, femme ou enfant et pour tous les goûts.

Que vous soyez un sportif accompli, un débutant ou que vous aimiez simplement la qualité Nike, vous trouverez forcément votre bonheur. Par exemple, avec les Nike Waffle Debut à -40 %, une des meilleures ventes de la marque. Ou encore avec les Jordans Air 200E elles aussi à -40 %. Vous trouverez également des vêtements, comme le pantalon Nike Sportswear Club Fleece à -40 % ou le sweat Jordan Essentials à -50 %. Nike propose également des promotions sur ses équipements et accessoires. Ainsi, vous pourrez trouver le ballon de basketball Jordan Legay à -10 %, ou la gourde Nike à -18 %.

Profitez vite des promotions Nike sur leur boutique

En plus de toutes ces promotions, la marque récompense les Membres Nike en leur offrant encore 25 % de réduction dès deux articles achetés. Pour en profiter, c’est très simple, il suffit d’appliquer le code “NIKE25” au moment de payer, et c’est tout. En plus, la livraison est gratuite. C’est le moment idéal pour renouveler son équipement et sa garde-robe, ou même de se mettre au sport. Mais dépêchez-vous, l’offre est limitée dans le temps.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.