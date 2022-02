Nike Air Force 1 : de nouveaux coloris personnalisables sont disponibles (durée limitée)

Les Nike Air Force 1 sont des chaussures toujours aussi appréciées. Vous pouvez en commander une version très spéciale sur le site Nike en ce moment.

Les Nike Air Force sont de retour sur le site de la célèbre enseigne avec un petit plus qui va vous plaire. Mais attention, il faudra se dépêcher, car entre leur prix tout doux à 129,99 euros et les nombreux modèles disponibles, les paires risquent de partir vite. D’ailleurs, les Nike Air Force 1 classiques sont déjà en rupture de stock. Alors, si vous aussi vous souhaitez les commander le plus rapidement possible, pas de panique, rendez-vous sur le site de Nike, choisissez votre modèle ou personnalisez-le et c’est parti pour des chaussures indémodables. Sélectionnez votre taille et le type de basket homme ou femme que vous désirez pour commencer à personnaliser votre chaussure. De nombreuses options sont disponibles, alors découvrez-les sans plus attendre.

Nouveauté Nike Découvrez les nouvelles Air Force 1 Profitez de la sortie des nouvelles Air Force 1 chez Nike ! J'en profite

Air Force 1 : personnalisez la célèbre sneakers sur le site Nike !

Les célèbres sneakers Air Force 1 vont encore faire fureur avec les diverses possibilités de personnalisation proposées sur le site Nike. Pour commencer, cliquez sur le bouton ‘‘personnaliser’’ pour démarrer la stylisation. Si vous vous sentez l’âme d’un designer de produit en herbe, alors vous serez vraiment séduit par ce concept innovant. Grâce à la vue 360° vous voyez votre future chaussure en 3D sous tous les angles. Vous personnalisez chaque partie, de l’empeigne en passant par les lacets, les semelles intermédiaires et extérieures, la languette, l’œillet et bien plus encore. Choisissez les couleurs, mais aussi les matières parmi le cuir ou le daim. Décidez des couleurs du logo Nike sur le côté et celui de l’étiquette puis personnalisez le texte inscrit sur la languette arrière ainsi que la couleur. Votre sneakers vous ressemblera comme aucune autre ne l’avait fait auparavant et sera unique. Maintenant, plus rien ne vous empêche de laisser s’exprimer votre créativité, vous commandez des chaussures à votre image.

Cliquez ici pour personnaliser votre Air Force 1 sur le site de Nike

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.