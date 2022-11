Nike Air Max 270 : prix réduit grâce à ce code promo limité

C’est un bon plan très limité que propose Nike. Jusqu’au 24 novembre prochain, le code promo WIN22 vous permet de profiter de 25% de remise, notamment sur les Nike Air Max 270 !

Tout au long de l’année Nike affiche des offres promotionnelles intéressantes. Avec le Black Friday qui approche, il y a fort à parier que la marque au Swoosh casse les prix ! En attendant le célèbre vendredi noir, Nike propose une offre limitée à ses membres.

Du 21 novembre 9 heures au 24 novembre 9 heures, en utilisant le code promotionnel WIN22, les membres Nike bénéficient d’une remise de 25% sur l’ensemble du site. Ce code promo n’est pas valable sur les produits remisés et certaines exclusions peuvent s’appliquer.

Profitez de 25% de remise sur une multitude de produits Nike !

Parmi les produits à shopper à prix mini grâce au code promotionnel, la Nike Air Max 270. Vendue 159,99 euros, le code promo WIN22 vous permet de la commander à 119,99 euros. La Nike Air Max 270 est une paire de chaussures pour homme, proposée en plusieurs coloris. Elle est disponible du 38.5 au 49.5. Ce modèle est la première Air Max lifestyle qui offre style et confort. Il s’inspire des chaussures Air Max emblématiques en intégrant les meilleures innovations de Nike, avec sa grande fenêtre et une nouvelle gamme de couleurs : noir, blanc, rouge solaire ou encore anthracite. Pour la pointure, il est recommandé de commander une demi-taille au-dessus. Devenir membre Nike prend quelques secondes et est gratuit ! En vous inscrivant, vous bénéficiez de la livraison standard gratuite, d’un accès à une boutique réservée aux membres Nike ou encore à des offres et promotions exclusives tout au long de l’année.

Découvrir le e-shop Nike et les promotions Cyber Week

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.