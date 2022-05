Nike Air Max 97 : cette offre Nike vous permet de personnaliser les sneakers

Créé au début des années 60, le fabricant de chaussures Nike est devenu aujourd'hui un leader incontesté dans le domaine du sport.

Si aujourd'hui encore, Nike conçoit des chaussures personnalisées pour les sportifs professionnels, le fabricant vous propose d'acheter les très populaires Air Max 97 et d'en faire des modèles uniques. Définitivement tournées sur le confort et la performance, les chaussures Nike équipent encore aujourd'hui les plus grands sportifs professionnels, toutes disciplines confondues. Le fabricant a, dès le début de sa carrière, défini son cahier des charges, puisque le terme Nike fait référence à la déesse de la victoire Niké. Cette volonté d'aller toujours plus loin se retrouve d'ailleurs également dans le logo de la marque en forme de virgule qui représente l'une des deux ailes de la déesse. En d'autres termes, les chaussures Nike sont conçues pour vous aider à vous envoler vers la victoire. Profitez de la sortie de la nouvelle Air Max 97 personnalisable !

Les célèbres Nike Air Max 97 sont personnalisables !

Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur le site officiel du fabricant et de configurer votre paire de Air Max 97 selon vos goûts. Il ne s'agit pas ici de choisir simplement la couleur de vos chaussures. La personnalisation est très précise et très complète. En effet, la chaussure est décomposée en pas moins de 16 zones distinctes. Chacune de ces zones est personnalisable indépendamment des autres. Parmi elles, nous retrouvons la semelle et même les lacets que vous pouvez personnaliser selon vos goûts. Encore plus fort ! Nike vous donne également la possibilité de faire broder un logo ou un texte à l'arrière de la chaussure. Une fois terminé, vous n'avez plus qu’à choisir votre pointure parmi les modèles pour femme ou pour homme, et Nike procède à la fabrication de votre paire de chaussures, lesquelles seront uniques.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.