Nike : Air Max, Air Force, maillot de foot... les soldes sont là (jusqu'à -50%) !

Les soldes d’hiver 2022 ont débuté et Nike est de la partie ! La marque spécialisée dans les produits dédiés au sport propose plus de 1500 produits en promotion sur son site. La bonne nouvelle ? Les offres peuvent atteindre jusqu’à 50% de remise. Dès aujourd’hui et jusqu’au mardi 8 février prochain, les fans de la marque Nike vont pouvoir profiter de remises uniques sur les produits de la marque au Swoosh. Comme tous les ans, Nike participe aux soldes d’hiver. Cette année, les remises peuvent atteindre jusqu’à 50% de remise. Des prix cassés donc, pour se faire plaisir tout en réalisant des économies. Pour découvrir les offres du moment, il suffit de se rendre sur le site de Nike.

Nike lance les soldes avec de belles promotions ! (Air Max, Air Force, Jordan...)

Dans la catégorie promotion du site Nike on retrouve près de 1700 produits. De quoi satisfaire les enfants, les hommes, les femmes, les fans de football, de basket, etc. Parmi les offres du moment on peut citer :

la paire Nike SB Shane Premium normalement vendue 84,99 euros qui voit son prix tomber à 50,97 euros

le haut Nike Sportswear Essential affiché à 41,97 euros au lieu de 59,99 euros

la paire d’Air Jordan 11 CMFT Low qui profite d’une remise de 50% et voit son prix passer de 62,47 euros à 124,99 euros

le maillot FFF 2020 Stadium est proposé avec une remise de 30%. Son prix passe de 89,99 euros à 62,97 euros !

et bien d’autres offres sont disponibles ! Par ailleurs, si vous êtes membre Nike, vous profitez de la livraison gratuite et des retours gratuits pendant 60 jours. Pour devenir membre Nike, il suffit de vous inscrire, c’est totalement gratuit !

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.