Nike Black Friday : Jordan, Air Force 1, Air Max... 25% de remise grâce à un code promo !

Le Black Friday est le moment parfait pour refaire sa garde robe et acheter de nouvelles chaussures. Sur le site Nike, le Black Friday est bien en ligne et les offres sont nombreuses ! Découvrez notre sélection de produits !

Même si le Black Friday est souvent associé aux produits high-tech, il n’y a pas que sur ces derniers qu’il est possible de faire de bonnes affaires ! Le Black Friday a lieu chez de nombreuses enseignes dont Nike ! Baskets, sweats, bodys, t-shirts ou encore vestes s’affichent à prix cassés. Pour profiter du Black Friday sur Nike, il est intéressant d’être membre Nike. En effet, ces derniers peuvent profiter de 25% de remise sur leurs achats grâce au code promo GAME21. Ce code promo est valable jusqu’au 20 novembre 09 heures, pour un montant total de 500 euros. Découvrez vite les offres Nike !

Bon plan Nike Offre spéciale Black Friday Un code promo inédit est disponible sur TOUT le site ! J'en profite

Air Force 1, Jordan, Air Max... profitez des remises Nike

La marque au Swoosh propose de belles promotions pour le Black Friday. Plus de 5000 produits sont affichés à prix réduits. Parmi les offres les plus intéressantes, on peut citer la Nike Air Zoom SuperRep 2 vendue 89,97 euros au lieu de 119,99 euros. La Nike Air Max Genome est proposée à 111,97 euros au lieu de 139,99 euros. On retrouve aussi de belles remises sur les sweats à capuche ! Par exemple le modèle Nike Sportswear, un sweat à capuche pour femme est proposé à 51,97 euros au lieu de 64,99 euros, soit 20% de réduction.Enfin, le délai de retour de Nike a été prolongé à 60 jours. Parfait pour faire des cadeaux de Noël et renvoyer si le produit ne convient pas !

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.