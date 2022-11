Nike : ce célèbre sweat est enfin à petit prix, même avant le Black Friday !

La qualité des produits Nike n'est plus à démontrer. Particulièrement bien conçus et durables, ils sont conçus avec soin et profitent d'une expérience de 50 ans de la part du fabricant.

Nike vous propose son célèbre sweat Sportswear Club Fleece au prix sacrifié de 32,97 euros au lieu des 54,99 euros habituels. Non seulement vous profitez d'une belle réduction de 40 %, mais la livraison vous est entièrement offerte.

Offre Nike Profitez-en ! Le célèbre sweatshirt Nike est proposé à prix réduit ! J'en profite

Comme à l'accoutumée, Nike a conçu ce sweat élégant dans les règles de l'art. Fabriqué en tissu Fleece, le sweat Sportswear Club Fleece est particulièrement doux et confortable. Bien entendu, vous retrouvez le logo officiel de la marque brodé sur le côté gauche de la poitrine. Des ourlets côtelés sur le bas du sweat et sur les poignets vous offrent une tenue qui reste parfaitement en place.

Doux, élégant et durable, ce sweat vous suivra pendant de longues années !

Le sweat Sportswear Club Fleece est fabriqué en coton à 80 % et en polyester à 20 %. Bien entendu, il est totalement lavable en machine. Un ensemble de 6 coloris est à votre disposition. Quelle que soit votre gabarit, vous trouverez aisément le sweat parfait en choisissant votre taille depuis XS jusqu'à 3XL. En cas de doute, Nike met à votre disposition un guide détaillé, à la fois précis et complet. À cela s'ajoute toute une série de conseils pour prendre vos mesures correctement. En cas d'erreur, aucune crainte à avoir puisque Nike vous permet de retourner votre commande gratuitement dans un délai de 30 jours après votre achat. C'est le moment de profiter du célèbre sweat Sportswear Club Fleece, vendu à seulement 32,97 euros sur le site officiel du fabricant.



Cliquez ici pour profiter de l’offre Nike sur le sweat Sportswear Club Fleece

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.