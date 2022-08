Nike : découvrez les meilleures promotions de ce weekend (Air Max, Air Zoom...)

Avec le weekend qui approche, Nike en profite pour faire le plein de bonnes affaires ! Découvrez dès maintenant toutes les offres à saisir sur le site de la marque au Swoosh : vêtements, sneakers, accessoires…

Tout au long de l’année, Nike propose de très belles remises sur une large sélection de produits. En ce moment, plus de 2300 produits sont disponibles dans l’onglet Promotions Nike. Si vous êtes en quête d’une nouvelle paire de chaussures pour la rentrée, plus de 300 paires sont disponibles à prix réduit.

Offre Nike Craquez pour l'offre C'est le moment de profiter des offres sur le site officiel Nike ! J'en profite

On retrouve des Jordan, mais aussi les célèbres Nike Air Zoom ou encore certains modèles d’Air Max. Par exemple, la Nike Air Zoom Pulse, normalement affichée à 124,99 euros est proposée à seulement 87,47 euros. Pour les enfants, la Nike Air max 2021, conçue en matières durables est disponible à 90,97 euros au lieu de 129,99 euros. Si vous cherchez une nouvelle tenue pour vos runs, vos cours de fitness ou encore pour faire du golf, Nike propose forcément les produits que vous recherchez et à petit prix !

Nike : devenez membre gratuitement et obtenez de nombreux avantages

Pour profiter au maximum de l’expérience Nike, vous pouvez devenir membre gratuitement. De cette manière vous profitez d’avantages tout au long de l’année, comme par exemple la livraison gratuite, mais pas seulement ! Être membre Nike, c’est accéder à une boutique réservée aux membres, avec une collection unique de chaussures et d’équipements Nike, mais aussi profiter d’offres et de promotions inédites tout au long de l’année, ou encore avoir accès aux différentes applications Nike, comme la Nike APP, l’application Nike Run Club, ou encore Nike Training Club et la SNKRS App. Devenir membre Nike prend seulement quelques minutes. Il suffit de remplir quelques champs et c’est parti ! Alors qu’attendez-vous ?

Profiter des offres Nike

La rédaction de BFMTV n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.