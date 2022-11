Offre PC portable Fnac : regardez la Coupe du Monde 2022 où vous le souhaitez !

Ne ratez aucun match de la Coupe du Monde 2022 même sans être devant votre TV. Cette belle promotion sur le très bon PC portable Asus ZenBook 13 OLED est à saisir d’urgence sur Fnac !

La Coupe du Monde 2022 débute bientôt, et si vous êtes fan de foot, vous allez forcément essayer de regarder la plupart des matchs dans votre salon. Cela dit, ça n’est pas toujours possible, et le seul écran que l’on a à disposition peut être celui de son PC portable, alors autant choisir un PC doté d’un excellent affichage. C’est le cas du très bon Asus ZenBook 13 OLED et il est en promotion sur Fnac : 1 139,99 euros au lieu de 1 599,99 euros habituellement.

Cet ultraportable profite d’un écran OLED aux contrastes riches et il n’a pas que son affichage à faire valoir, avec un processeur haut de gamme et des caractéristiques au top ! Sautez sur cette offre pour obtenir un PC portable de référence au meilleur prix sur le web.

L’Asus ZenBook 13 OLED est un impressionnant petit portable 13 pouces. Son écran affiche des bordures réduites au maximum et le portable a littéralement la largeur de son clavier. Le plus bel attrait de ce portable est évidemment son écran OLED Full HD, mais ça n’est pas le seul. Il est équipé d’un processeur Intel Core i7 à 4 cœurs et intègre pas moins de 32 Go de RAM, ainsi qu’un SSD de 512 Go. Il est équipé d’une sortie vidéo HDMI, de 2 ports Thunderbolt et d’un port USB 3.2. Le ZenBook 13 OLED ne pèse que 1,19 kg pour une épaisseur de 1,4 cm. Pour regarder un match depuis son navigateur web ou pour travailler et naviguer sur Internet, voilà un petit portable très bien équipé, à moins de 1 140 euros sur Fnac.

