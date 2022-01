OL - PSG : quelle chaîne pour suivre la diffusion du match ?

Ce dimanche soir, c’est l’heure du choc de la vingtième journée de Ligue 1 Uber Eats. A cette occasion, l’OL reçoit le PSG. Ici on vous dit tout sur la chaîne qui permettra de suivre la diffusion de la rencontre en direct.

A l’échelle de l’hexagone, un duel entre l’OL et le PSG est toujours un évènement. Mais après la moitié du championnat, force est de constater que les parcours sont bien différents pour les deux clubs. A l’aube de la phase retour et malgré un match à rejouer contre l’OM, les joueurs de l’OL s’affichent à la treizième place du classement, encore très loin des ambitions européennes de début de saison. Car avec 24 points, l’OL est presque à 10 points de la qualification pour la Ligue des Champions. Les joueurs de Peter Bosz espèrent donc se relancer dès cette rencontre. Mais ils auront fort à faire car en face, le PSG affiche un bilan beaucoup plus séduisant (14 victoires, 4 matchs nuls et une seule défaite). Après les rencontres de la phase aller, le club de la capitale s'affiche à la première place et possède 13 points d’avance sur Nice et Marseille, les deux premiers poursuivants.

Bon plan Prime Video Regarder le match OL - PSG ! Profitez de l'offre Amazon Prime Video J'en profite

Diffusion OL - PSG : sur quelle chaîne suivre le match ?

Cette rencontre entre l’OL et le PSG sera à suivre en direct ce dimanche dès 20 heures 45 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Elle sera accessible à tous les abonnés à Amazon Prime et au Pass Ligue 1. Via ce pass, le souscripteur pourra suivre 80 % des rencontres de Ligue 1 Uber Eats en direct à chaque journée ainsi que les retransmissions de 80 % des affiches de Ligue 2 BKT. Le Pass Ligue 1 est proposé au tarif de 12,99 euros par mois et proposé sans engagement de durée. Concernant l’abonnement à Amazon Prime, celui-ci est facturé 49 euros par an ou 5,99 euros par mois. Un abonnement également accessible sans engagement de durée et qui permettra de bénéficier de nombreux avantages à faire valoir sur la plateforme Amazon : livraison gratuite et rapide, accès en avant-première, 30 minutes avant le grand public à certaines ventes flash.

Découvrir l’offre Amazon Prime Video pour voir OL - PSG

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.