OM – Monaco : comment et où voir le match en streaming ce dimanche ?

La clôture de la vingt-septième journée de Ligue 1 Uber Eats se passe au stade Vélodrome. Ce dimanche 6 mars l’OM reçoit Monaco. Alors, pour savoir comment et où voir le match OM – Monaco en streaming ce dimanche, c’est ici !

Les derniers matchs de l’équipe phocéenne ont été difficiles. Clermont a battu les Marseillais à domicile tandis qu’à Troyes, l’OM a fait match nul. Toutefois, l’Olympique de Marseille demeure second du classement avec 47 points et 13 victoires, et ils comptent bien montrer qu’ils sont motivés lors du match OM - Monaco. En revanche, le temps de jeu d’Arkadiusz Milik questionne aussi bien les joueurs que les supporters. À l’heure d’entamer cette journée, sa titularisation contre Monaco reste encore incertaine. En face, Monaco est neuvième, à égalité avec Lyon. Les matchs contre Lorient, Bordeaux et Reims ont été éprouvants. Néanmoins, l’équipe du rocher possède une solide attaque puisque les Monégasques ont marqué 39 buts, comme l’OM. Découvrez ici comment et où voir le match OM – Monaco en streaming ce dimanche !

Streaming OM – Monaco : où, quand et comment voir le match ?

Retrouvez la diffusion en streaming du match OM – Monaco ce dimanche 6 mars à 20 heures 45 sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Pour souscrire l'offre Le Pass Ligue 1 (à 12, 99 euros par mois), vous devez posséder un compte Amazon Prime. Dès la souscription, vous pouvez suivre 80 % des rencontres de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue BKT. Le plus : l’option “Stadium FX” vous plonge au cœur des tribunes avec l’ambiance du stade. En cas de rencontres en simultané, le multiplex permet de suivre les meilleures actions de chaque match. De plus, les émissions exclusives, les analyses et les commentaires des experts vous permettent de tout savoir sur les compétitions et sur vos équipes préférées. Enfin, tous les programmes sont disponibles en replay et sur le support de votre choix. Rendez – vous ce dimanche 6 mars à 20 heures 45 pour voir en streaming le match OM – Monaco !

