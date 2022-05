Où et comment regarder le tournoi Roland Garros gratuitement ?

Roland Garros est de retour sur les écrans du monde entier. Dans cet article, on vous précise comment suivre le tournoi gratuitement !

Pour cette édition 2022, le tournoi de Roland Garros démarre le dimanche 22 mai pour s’achever le dimanche 5 juin à l’issue de la finale du tableau du simple masculin. Au cours de cette quinzaine, 128 joueurs et 128 joueuses vont s’affronter pour aller le plus loin possible. Celui et celle qui arrivera à remporter 7 matchs consécutivement à Roland Garros pourra alors soulever l’un des trophées les plus convoités du tennis : la fameuse coupe des Mousquetaires. Pour cette nouvelle édition, les yeux du monde entier seront rivés sur le nouveau phénomène annoncé : Carlos Alcaraz, tout juste 19 ans et annoncé comme un candidat sérieux pour soulever le trophée à la fin de la quinzaine. Si Djokovic et Nadal entendent bien faire de la résistance, le jeune espagnol pourrait coiffer la concurrence au poteau. Chez les femmes, la polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, est l’une des principales prétendantes, elle qui a déjà remporté le tournoi en 2020.

Roland Garros : comment, où et sur quelle chaîne voir le tournoi ?

Le tournoi de Roland Garros sera diffusé à la fois sur France TV mais également via Amazon Prime. L’intégralité des rencontres de la quinzaine qui se dérouleront sur le court Simonne-Mathieu seront diffusées sur Amazon Prime. Tout comme la totalité des night-session, qui seront pour cette édition 2022 au nombre de 10 sur le court central Philippe Chatrier. Le groupe France TV diffusera de son côté l’intégralité des autres rencontres. Via l’une de ses chaînes, France 2, France 3 ou France 4 au gré des différentes bascules. Mais également depuis son site internet ou depuis l’application France TV Sport. Un moyen grâce auquel il sera possible de suivre un match en intégralité. A partir des demi-finales, les rencontres seront co-diffusées par France TV et par Amazon Prime Vidéo. A noter que pour suivre les rencontres depuis Amazon Prime Vidéo, il faudra souscrire à un abonnement payant, facturé à 5,99 euros par mois ou 49 euros par mois. Celui-ci est proposé avec un mois gratuit pour essayer l’offre et sans engagement de durée.

>> Toutes les informations sur Roland Garros 2022

