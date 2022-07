Pass Combat RMC Sport : MADRIMOV VS SORO, MAGSAYO VS VARGAS… ne loupez pas les match du week-end

Ce samedi 9 et dimanche 10 juillet, le Pass Combat de RMC Sport fait son grand retour ! Pour quelques euros seulement, vous pouvez regarder 3 événements en direct et en streaming sur RMC Sport. On vous dit tout sur ce week-end qui s’annonce intense avec le Pass Combat.

C’est un week-end riche en émotions qui s’annonce à nous ce week-end. Entre le samedi 9 et le dimanche 10 juillet, trois combats importants se déroulent en boxe et MMA. Pour ce qui est de la boxe, nous avons tout d’abord une demi-finale WBA des poids super-welters entre Israil Madrimov et le Lyonnais Michel Soro, prévu à 20 heures 30 ce samedi.

Avec un seul champion du monde, la France n’a pas souvent l’occasion d’avoir des ceintures en jeu. Michel Soro est l’un des meilleurs boxeurs français, et il a l’occasion de briller dans l’O2 Arena de Londres qui va être à guichets fermés. Un peu plus tard dans la nuit de samedi à dimanche, Mark Magsayo affronte Rey Vargas en boxe PBC, à 3 heures du matin. Pour terminer ce beau week-end de sports de combat, un événement MMA lors de l’UFC Fight Night entre Rafael dos Anjos et Rafael Fiziev à 21 heures dimanche.

Vous souhaitez voir ces trois combats sans pour autant vous abonner pour plusieurs semaines ? Le Pass Combat de RMC Sport est fait pour vous, et il fait son grand retour ce week-end ! Cette offre 100% digitale vous permet de regarder les 3 événements lors de ce week-end du 9-10 juillet 2022. Il ne s’agit pas d’un abonnement avec engagement, mais bien d’une offre valable pour une durée de 2 jours à seulement 5 euros. Le Pass Combat RMC Sport vous permet de bénéficier du live ainsi que du replay RMC Sport sur vos différents supports (smartphones, ordinateurs, tablettes tactiles). Vous n’avez pas besoin d’avoir un abonnement RMC Sport ou un fournisseur d’accès à internet particulier pour souscrire au Pass Combat RMC Sport. Une simple inscription à 5 euros suffit. Une fois l’offre souscrite, vous pouvez accéder directement au service RMC Sport jusqu’au lendemain de votre inscription.

