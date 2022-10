Promo AirPods Max Apple : le produit idéal pour voir regarder la Coupe du Monde 2022 en solo

Suivez la Coupe du Monde 2022 comme si vous y étiez mais sans déranger votre entourage avec de belles offres Fnac sur le casque Apple AirPods Max. Un casque haute performances à réduction du bruit, disponible à petit prix en reconditionné !

Pendant la période de la Coupe du Monde 2022, Fnac met de nombreux produits en promotion à l’honneur dans le domaine de l’image et du son pour permettre de vibrer avec votre équipe préférée dans les meilleures conditions et au meilleur prix. C’est le cas avec une belle offre sur le casque AirPods Max d’Apple.

Offre Fnac Profitez de l'offre ! Craquez pour l'offre sur les AirPods Max chez Fnac J'en profite

Fnac propose cet excellent casque à réduction active du bruit à 399 euros en version reconditionnée. C’est un très bon choix pour suivre une rencontre sans déranger son entourage, et en profitant d’une immersion maximum grâce à un son riche et une réduction du bruit efficace. Le casque est disponible en version reconditionnée avec un grade A+, en version Argent ou Gris sidéral. C’est le moment de craquer pour le meilleur casque Apple !

Découvrez toutes les offres Fnac pour regarder la Coupe du Monde 2022

Les offres Fnac spéciales Coupe du Monde 2022 permettent de faire de très belles économies sur de nombreux produits pour vibrer avec la CDM 2022 ! À l’honneur, on trouve une sélection de téléviseurs 4K et de vidéoprojecteurs pour suivre les matchs dans les meilleures conditions. Ajoutez une barre de son pour une immersion maximale dans le stade. Fnac a également pensé à ceux qui suivent les rencontres depuis de plus petits écrans : des casques sans fil, tablettes, PC portables ou smartphones profitent de belles offres. Les jeux et jouets permettent de se divertir en famille ou entre amis sur le thème du foot, et une sélection de livres est également proposée pour parfaire sa culture sportive.

Profiter des offres Fnac pour la Coupe du Monde 2022

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Fnac Darty. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.