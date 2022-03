PSG – Bordeaux : comment et où voir le match en streaming ce dimanche ?

Ce dimanche, le PSG accueille Bordeaux au Parc des Princes. Les deux clubs vont s’affronter pour la vingt-huitième journée de Ligue 1 Uber Eats. Ici, on vous dit comment et où voir le match PSG – Bordeaux en streaming ce dimanche.

Le PSG domine la tête du classement de Ligue 1 Uber Eats. En effet, les Parisiens ont remporté 19 des 27 matchs disputés. Les 62 points et les 56 buts inscrits depuis le début de la saison soulignent les capacités offensives de l’équipe. Toutefois, des faiblesses se sont manifestées lors du match contre Nice. Néanmoins, les joueurs de Pochettino ont su montrer face au Real Madrid un jeu dynamique et précis. A l’inverse, Bordeaux est dernier avec seulement 22 points, 65 buts encaissés, 38 inscrits et seulement 4 victoires. Les Bordelais sont donc en position de relégation. Découvrez ici comment et où voir le match PSG – Bordeaux en streaming ce dimanche !

PSG – Bordeaux : où, quand et comment voir le match ?

Suivez la diffusion en streaming du match PSG – Bordeaux ce dimanche 13 mars à 13 heures sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video. Uniquement disponible pour les abonnés Amazon Prime, Le Pass Ligue 1 permet de suivre 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT pour 12, 99 euros par mois. Toutes les rencontres sont commentées par les experts et journalistes de la chaîne. En plus, pour vous immerger totalement, l’option “Stadium FX” vous plonge dans l’ambiance du stade. Vous pouvez également regarder les programmes de la chaîne Le Pass Ligue 1 sur le support de votre choix et les emporter avec vous via l’application Amazon Prime. Il y a plusieurs matchs en simultané ? Optez pour le multiplex qui couvre les meilleures actions de chaque rencontre. Enfin, votre compte Amazon vous permet de suivre plusieurs matchs en même temps sur des écrans différents.

