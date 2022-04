PSG - Lorient en direct : où, quand et comment voir le match en streaming ?

Le Parc des Princes accueille la trentième journée de Ligue 1 ce dimanche soir. Pour l’occasion, Lorient se déplace à Paris pour affronter le PSG. Alors, découvrez ici où, quand et comment voir le match PSG – Lorient en streaming.

Le PSG est en tête de la Ligue 1 avec 65 points et 20 victoires. Toutefois, les derniers matchs des Parisiens ont montré des difficultés techniques et un manque de cohésion d’équipe. Le match PSG - Lorient peut donc être compliqué et les Parisiens ne doivent pas se laisser surprendre. En effet, seul l’attaquant français Kylian Mbappé a su se démarquer et accumuler les buts inscrits. Malgré tout, le PSG a été battu par Monaco et éliminé de la Ligue des Champions. De l’autre côté, Lorient est seizième avec 28 points, ex aequo avec Clermont et à seulement 1 point de Saint-Étienne qui se retrouve en position de barrage. En plus, la titularisation de Bonke Innocent, blessé, est incertaine. Alors ici, on vous dit où, quand et comment voir le match PSG - Lorient en streaming !

Match PSG - Lorient : regardez le match en direct

Le match PSG – Lorient est diffusé sur la chaîne Le Pass Ligue 1 via Amazon Prime ce dimanche 3 avril à 20 heures 45. L’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1, exclusivement réservée aux membres Amazon Prime, est au prix de 12, 99 euros par mois. Vous retrouvez ainsi 8 des 10 matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT en direct ou en replay sur le support de votre choix. En plus, chaque rencontre est commentée par les spécialistes de la chaîne Le Pass Ligue 1 et analysée lors des émissions dédiées. Par ailleurs, vous pouvez retrouver tous les programmes via l’application Amazon Prime. Vous n’arrivez pas à savoir quel match regarder le dimanche à 15 heures ? Optez alors pour le multiplex, présenté par Karim Bennani, qui couvre les meilleures actions des quatre matchs. Enfin, activez l’option “Stadium FX” pour plonger dans l’ambiance du stade.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.