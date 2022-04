PSG – OM : où, quand et comment voir le match en streaming ?

Ce dimanche, vivez en streaming le clasico PSG – OM ! La trente-deuxième journée de Ligue 1 se termine avec ce match au sommet. Alors, découvrez ici où, quand et comment voir le match PSG – OM en streaming !

Les deux meilleures équipes de la Ligue 1 Uber Eats se retrouvent sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche. En effet, le match PSG - OM a lieu ce dimanche en première partie de soirée ! L’OM, second du classement, va déployer tous ses talents pour tenter de gagner. En effet, les Marseillais possèdent une défense qui n’a laissé passer que 29 buts, tout comme le PSG. En revanche, les 59 points de l’OM ne permettent pas de mettre en danger immédiat le PSG qui survole la saison du haut de ses 71 points. Les attaquants Mbappé, Neymar et Messi enchaînent les buts même si les supporters ne sont pas convaincus par les résultats du club et notamment par l’élimination en Ligue des Champions. Alors, découvrez ici où, quand et comment voir le match PSG – OM en streaming !

Offre Prime Video Regardez le match PSG - OM ! Profitez de l'offre Prime Video pour voir le classico Français ! J'en profite

Streaming PSG – OM : regardez le match en direct

Vivez en streaming le clasico PSG – OM ce dimanche 17 avril à 20 heures 45 sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Disponible via Amazon Prime, Le Pass Ligue 1 permet de voir 80 % des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT pour 12, 99 euros par mois. En plus, les experts et journalistes de la chaîne Le Pass Ligue 1 commentent les rencontres et analysent les performances des équipes pendant les émissions dédiées aux championnats. Par ailleurs, tous les programmes sont disponibles en 4K, sur les écrans compatibles, mais aussi via l’application Prime Video. L’option “Stadium FX” vous plonge dans les tribunes et vous fait vivre l’ambiance du stade comme si vous y étiez ! D’autre part, votre abonnement permet de choisir le match que vous souhaitez regarder en cas de rencontres simultanées, ou de voir les meilleures actions en multiplex.

Regardez le match PSG - OM sur Amazon Prime Video

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.