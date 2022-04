Real Madrid – Chelsea : où, quand et comment voir le match en streaming ?

Ce mardi, suivez le match retour du quart de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid affronte Chelsea dans la lutte pour les demi-finales. Découvrez ici où, quand et comment voir le match Real Madrid – Chelsea en streaming !

Les Madrilènes ont pris de l’avance pendant le match aller en inscrivant 3 buts. Chelsea n’a pas pu contrer les attaques de Karim Benzema et désormais l’équipe anglaise se trouve en position de faiblesse. En plus, les absences de Lukaku, de Hudson-Odoi ainsi que de Chilwell et de Barkley vont fragiliser l’effectif. Le match Real Madrid - Chelsea risque donc d’être tendu ce mardi.Les tenants du titre vont tout tenter pour contrer l’offensive précise et redoutable du Real Madrid. Chelsea possède de nombreuses réserves tactiques et techniques qui peuvent tout à fait changer le résultat final. Découvrez ici où, quand et comment voir le match Real Madrid – Chelsea en streaming !

Regardez Real Madrid - Chelsea et d'autres matchs sur RMC Sport !

Streaming Real Madrid – Chelsea : regardez le match en direct

La chaîne RMC Sport 1 diffuse en streaming la rencontre Real Madrid – Chelsea ce mardi 12 avril à 21 heures. Vous pouvez suivre le match sur le support de votre choix et en 4K, selon compatibilité. En plus, les spécialistes RMC Sport commentent pour vous les actions de chaque équipe. Par ailleurs, vous retrouvez les journalistes et experts du football dans les émissions dédiées aux championnats mais aussi lors des interviews des joueurs en fin de match. Ainsi, vous êtes au courant de l’actualité de l’UEFA Champions League, de la Premier League, de l’Europa League ou encore de l’Europa Conference League et de la Liga Portugal. D’autre part, tous les programmes sont disponibles en direct ou en replay et via l’application RMC Sport. Enfin, les chaînes RMC Sport vous plongent également dans les tribunes des sports de combat lors des compétitions de boxe et de MMA.

Cliquez ici pour profiter de l'offre RMC Sport 100 % digitale

