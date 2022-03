Real – PSG : comment et où voir le match en live streaming ce mercredi ?

Le Real Madrid affronte le PSG dans le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C’est la pelouse du stade Bernabeu qui accueille ce choc des titans. Alors, comment et où voir le match Real – PSG en live streaming ce mercredi ?

Le PSG s’était imposé à domicile face aux Madrilènes pour le match aller. Kylian Mbappé avait marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Cependant, le dernier match du PSG face à Nice a montré les difficultés de l’équipe à s’imposer. Cette tendance est préoccupante pour Pochettino, à quelques heures de la rencontre avec le Real Madrid. Au contraire, le Real a su dominer la Liga et démontre ses capacités tactiques et offensives à chaque duel. Par ailleurs, Karim Benzema est proche du titre de meilleur buteur du club espagnol. Découvrez ici comment et où voir le match Real – PSG en live streaming ce mercredi !

Real Madrid – PSG : regardez le match en streaming sur RMC Sport

Le match retour Real Madrid – PSG est diffusé ce mercredi 9 mars à 21 heures en streaming sur la chaîne RMC Sport. Accédez à tout le sport avec l’offre RMC Sport 100 % digitale à partir de 19 euros par mois. Sur TV, PC ou via l’application RMC Sport, vous assistez aux victoires de vos clubs préférés dans les plus grandes compétitions. RMC Sport diffuse l’intégralité de la Premier League, les grandes rencontres de l’UEFA Champions League mais aussi la Liga Portugal, l’Europa League et l’Europa Conference League. En replay ou en streaming, suivez l’évolution des joueurs au fil des championnats en 4K sur les supports compatibles. Pour ne rien manquer, les experts et journalistes RMC Sport vous offrent des contenus exclusifs, des interviews et des reportages dédiés au football. RMC Sport 100 % digitale est l’offre idéale pour tous les amateurs de football et de sports de combat.

