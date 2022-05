Roland Garros 2022 : 3 raisons de s'abonner gratuitement à Prime Video

Démarré depuis dimanche dernier, le tournoi de Roland Garros déchaîne encore les passions cette année. Co-diffusé par Amazon, la retransmission des rencontres est peut être un bon argument pour s’abonner !

Pour les mordus de tennis, suivre l’intégralité de la quinzaine nécessite de suivre les rencontres via deux diffuseurs : France TV et Amazon. Pour suivre les rencontres programmées sur Amazon Prime Vidéo, il faudra donc opter pour un abonnement à Amazon Prime, gratuit pendant 1 mois.

Un abonnement proposé en ce moment au tarif de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois si vous préférez la mensualisation. L’abonnement à Amazon Prime est par ailleurs proposé sans engagement de durée et avec le premier mois offert pour essayer l’offre. Il permet en outre de bénéficier d’autres avantages comme la livraison gratuite des produits commandés sur la plateforme Amazon. Pour cette édition 2022 de Roland Garros, cet abonnement permet de suivre l’intégralité des rencontres de journée et de soirée du court Simonne-Mathieu ainsi que la night-session sur le court Philippe Chatrier. A compter des demi-finales, Amazon co-diffusera les rencontres avec France TV.

Prime Vidéo : 3 raisons de s'abonner pendant Roland Garros

S’abonner à Amazon Prime pendant la quinzaine de Roland Garros permet donc de pouvoir suivre les night sessions et certaines des plus belles rencontres de la quinzaine. Hier soir, lors de la session nocturne, le grec Stefanos Tsitsipas a réussi à renverser totalement la vapeur contre l’italien Lorenzo Musetti, après avoir été mené 2 sets à 0. Comme nous l’avons vu précédemment, l’abonnement est gratuit le premier mois. Il est donc possible de vous désabonner après la quinzaine car Amazon Prime est proposé sans engagement de durée. Outre ces deux raisons, s’abonner à Amazon Prime permet de bénéficier d’autres avantages comme la livraison offerte sur les produits commandés via la plateforme e-commerce Amazon. Pour les membres Amazon Prime, des ventes flash spéciales sont aussi organisées avec la possibilité d’accéder à celle-ci avant le grand public. Enfin, Amazon Prime est également intéressant pour son offre de contenu avec Prime Vidéo, Prime Reading ou encore Prime Music.

