Roland Garros 2022 : ça commence ce dimanche, voici comment voir les matchs !

A partir du 22 mai, Roland Garros fait son grand retour. Zoom dans cet article sur comment suivre l’intégralité de la quinzaine.

Chaque année, le tournoi de Roland Garros attire les téléspectateurs de toutes les générations. Pour cette nouvelle édition qui démarre dimanche prochain, Rafael Nadal et Novak Djokovic font figure de favoris dans le tableau masculin. A moins que la hiérarchie des anciens ne soit bouleversée par Carlos Alcaraz, le plus sérieux outsider pour soulever le titre chez les hommes le 5 juin prochain. Chez les femmes, la tenante du titre Barbora Krejcikova pourrait manquer à l’appel et déclarer forfait sur blessure. Parmi les favorites de cette levée parisienne du Grand Chelem, la polonaise Iga Swiatek pourrait faire figure d’épouvantail au sein du tableau féminin. A partir de ce dimanche 22 mai, les téléspectateurs français pourront donc retrouver les ténors de la balle jaune avec des diffusions programmées à la fois sur France TV mais également sur Amazon Prime Video. Dans cet article, nous reviendrons sur l’ensemble des éléments à prendre en compte pour suivre la quinzaine dans les meilleures dispositions !

Prime Video gratuit 1 mois Regardez Roland Garros 2022 sur Prime Video Les sessions du soir sont diffusés sur Prime Video, profitez du mois gratuit 1 MOIS GRATUIT

Chaîne Roland Garros : où voir le tournoi en 2022 ?

France TV est un historique de la diffusion du tournoi du Grand Chelem depuis de nombreuses années. Pourtant, l’arrivée d’Amazon Prime sur le marché a considérablement changé la donne. Dorénavant, les deux groupes disposent de droits pour la diffusion de l’un des plus prestigieux tournois de tennis au monde.

La chaîne Amazon Prime permet cette année de suivre l’intégralité des rencontres ayant lieu sur le court Simonne-Mathieu ainsi que les 10 sessions nocturnes programmées sur le court Philippe Chatrier. Les autres rencontres seront diffusées sur France TV. A noter que si les rencontres sont diffusées sur France 2 ou France 3, il est aussi possible de suivre chaque court depuis l’application ou le site internet France TV Sport. Très pratique si vous souhaitez suivre un match en particulier et en intégralité. A compter des demi-finales des tableaux masculins et féminins mais aussi des tableaux de doubles, c’est la règle de la co-diffusion qui s’appliquera. Ainsi, vous pourrez retrouver les rencontres à la fois sur France TV mais également sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Pour s’abonner à Amazon Prime Vidéo, il faudra souscrire au programme de fidélité Amazon Prime. Celui-ci est proposé avec le premier mois offert pour essayer l’offre. L’abonnement est ensuite facturé au prix de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois et sans engagement de durée. Cet abonnement à Amazon Prime permet également de bénéficier d’autres avantages comme la livraison offerte sur les produits commandés chez le marchand ou encore l’accès en avant-première à certaines ventes flash.

Amazon Prime Video propose 1 mois gratuit

Combien gagnent les participants à Roland Garros ?

Pour cette édition 2022, le prize-pool total du tournoi sera de 43,6 millions d’euros. Une marque en hausse de 6,8 % par rapport à la dernière édition du tournoi s’étant déroulée dans des conditions normales (hors covid). Le lauréat ainsi que la lauréate du tournoi toucheront chacun la somme de 2,2 millions d’euros. Chaque finaliste touchera la somme de 1,1 million d’euros. 600 000 euros sont prévus pour les éliminés en demi-finale et 380 000 euros pour une élimination en 1/4 de finale. En étant éliminé au premier tour, chaque joueur et joueuse du tableau principal pourra prétendre à une prime de 62 000 euros.

Les grandes dates de Roland Garros 2022

Le lancement du tournoi sera encore cette année une date à ne pas manquer. Comme à chaque tournoi, le premier tour révèle souvent son lot de surprises. Chez les hommes comme chez les femmes, difficile de ne pas imaginer une grosse tête de série tomber au cours des premiers jours. Un hypothétique Nadal – Djokovic serait aussi une date importante de ce tournoi, notamment au regard de la demi-finale de très haut niveau délivrée l’année précédente. Enfin, les demi-finales prévues le 2 juin pour les femmes et le 3 juin pour les hommes seront également décisives avant la grande finale de chaque tableau. Pour cela, rendez-vous le samedi 4 juin pour les femmes et le dimanche 5 juin pour les hommes.

Je profite du mois gratuit chez Amazon Prime Video

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.