Roland Garros 2022 : comment voir gratuitement les meilleurs matchs sur Prime Video ?

En cette fin du mois de mai, Roland Garros est déjà de retour. Dans cet article, on vous détaille comment suivre gratuitement et facilement les meilleurs matchs via Prime Vidéo.

Pour la deuxième année consécutive, deux diffuseurs se partagent les droits de diffusion du tournoi de Roland Garros : France TV et Amazon Prime Vidéo. Pour suivre l’intégralité des rencontres, il faudra donc un accès à ces deux canaux de diffusion.

Offre Prime Video Regardez les Night Sessions gratuitement Profitez de l'offre gratuite pour voir les matchs de soirées de Roland Garros 1 mois gratuit

Pour souscrire à Amazon Prime, c’est très facile. Il suffit de se rendre sur la plateforme Amazon et de se laisser guider en seulement quelques clics. L’offre Amazon Prime permettra donc de suivre de nombreux matchs de cette quinzaine de Roland Garros mais pas uniquement. En effet, l’offre de contenu ne se limite pas qu’à cela. Vous pourrez retrouver des films, séries ou documentaires via Amazon Prime Vidéo, de la musique via Prime Music ou encore des livres via Prime Reading. Mais aussi bénéficier d’autres avantages. Le tout pour 49 euros par an ou 5,99 euros par mois, avec le premier mois pour essayer gratuitement et sans engagement de durée.

Je m’abonne gratuitement à Prime Video

Roland Garros : toutes les Night Sessions sont sur Prime Vidéo en 2022 !

Pour cette édition 2022, Prime Vidéo est le diffuseur exclusif des night sessions. Ces rencontres nocturnes qui se déroulent sur le court Philippe Chatrier mais aussi sur le court Simonne-Mathieu ont déjà été le théâtre de duels épiques entre les joueurs. Dès la deuxième session nocturne, le grec Stefanos Tsitsipas a dû batailler en 5 sets contre Lorenzo Musetti, après avoir perdu les deux premières manches. Le duel livré entre Gilles Simon et Pablo Carreno Busta restera aussi comme l’un des plus beaux matchs de cette quinzaine après un combat de 5 sets également. Après seulement 3 matchs nocturnes, le court central Philippe Chatrier a déjà vu défiler Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas et Rafael Nadal. Vous l’aurez compris, l’organisation du tournoi fait tout pour proposer en prime-time, les plus belles affiches de ce Roland Garros 2022. Mais pour pouvoir les suivre, encore faut-il souscrire à l’abonnement à Amazon Prime, le seul qui donne l’accès aux canaux d’Amazon Prime Vidéo.

Cliquez ici pour voir les meilleurs matchs de Roland Garros

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.