Strasbourg – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

La trente-cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats s’ouvre avec le match Strasbourg – PSG. Les Strasbourgeois vont tout faire pour remonter dans le top 5. Alors, découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Strasbourg – PSG !

Le PSG domine la compétition avec ses 78 points. Les Parisiens ont 13 points d’écart avec Marseille et sont donc déjà champions de cette saison de Ligue 1. Le match Strasbourg - PSG est donc l’occasion pour le Paris Saint Germain de montrer leur domination sur le championnat français. Le brio de Kylian Mbappé a permis au PSG d’enchaîner les victoires et de se maintenir au meilleur du classement. Le joueur français a été aidé par Messi et Neymar Jr qui ont eux aussi largement contribué à marquer les 76 buts. De l’autre côté, Strasbourg possède l’une des meilleures attaques avec 55 buts inscrits. Les Strasbourgeois visent les championnats européens et vont tout faire pour dépasser Nice, cinquième avec 57 points. Alors, découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Strasbourg – PSG !

Strasbourg – PSG est à regarder sur la plateforme Amazon Prime Video

Ce vendredi 29 avril, venez regarder le match Strasbourg – PSG en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1 à partir de 21h.

