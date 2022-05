Streaming Rune - Gaston : où suivre la diffusion du match Roland Garros ?

Suite de la série de 10 sessions nocturnes consécutives ce samedi. Dans un match comptant pour le troisième tour, Holger Rune et Hugo Gaston s’affrontent sur le court central Philippe Chatrier. Voyons ensemble comment suivre cette rencontre.

Dernier survivant dans le clan français avec Gilles Simon, le français Hugo Gaston aura une nouvelle fois fort à faire face au danois Holger Rune, 40 ème joueur mondial.

Un joueur de 19 ans qui vient de sortir Denis Shapovalov, tête de série numéro 14 lors du premier tour. De son côté, Hugo Gaston a aussi sorti une tête de série lors de son premier match dans le tournoi, en se défaisant de l’australien Alex de Minaur en 5 sets. Pleins de confiance après leurs premiers tours respectifs, les deux joueurs se sont largement imposés lors du deuxième tour. Avec pour les deux, des victoires en 3 sets. Pour cette nouvelle rencontre, les deux joueurs chercheront à imposer leur patte sur le match. Le public français attend forcément des coups bien sentis dont le français a le secret. Sans plus attendre, voici comment suivre cette rencontre en streaming et dans les meilleures conditions.

Roland Garros : Rune - Gaston est diffusé en streaming sur Prime Video

Si vous souhaitez suivre ce match comptant pour le troisième tour de Roland Garros, rendez-vous ce samedi soir dès 21 heures sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Mais pour profiter du spectacle, vous pouvez vous connecter dès 20 heures 45 pour suivre un spectacle en amont de la rencontre. Pour cette nouvelle édition du tournoi et comme en 2021, Amazon Prime est le diffuseur exclusif des matchs en night-session. Pour suivre ces rencontres dans les meilleures conditions, il faudra donc s’abonner à Amazon Prime. Un abonnement accessible pour 49 euros par an ou 5,99 euros par mois pour celles et ceux qui préfèrent la mensualisation. Outre l’accès au tournoi de Roland Garros, cet abonnement permet de bénéficier de toujours plus d’avantages : livraison gratuite des produits commandés, accès à du contenu via Prime Music, Prime Reading ou Prime Vidéo ou encore accès à certaines ventes flash, en avance sur le grand public.

